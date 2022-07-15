我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未順利發放疫情救濟金 美國銀行挨罰2.25億元

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

艱難環境下仍助人 獲獎優秀華生勇敢逐夢

記者鄭怡嫣／紐約報導
獲獎生盧心藍(左)與吳舒慧。(記者鄭怡嫣╱攝影)
獲獎生盧心藍(左)與吳舒慧。(記者鄭怡嫣╱攝影)

大紐約區華人教育基金會本屆頒獎典禮，獲獎生許多是家中第一位大學生，憑藉自身努力，錄取耶魯、普林斯頓等名校，步入人生的新階段。

七名優秀獎學金獲得者之一邱奕旋(Ethan Chiu)，將進入耶魯大學主攻政治以及分子生物學。父母是台灣移民，他在醫院當義工時，看到一位母親救子心切，卻因為負擔不起昂貴的醫藥費而痛苦，開始想研究更多可替代、可負擔的用藥，未來希望通過醫藥、國際關係、醫療創新與政府政策的交叉學習找到解決之道。

麥鳳娟紀念獎學金獲獎者盧心藍(Xin Lu)，也將入學耶魯大學，她的父母在皇后區艾姆赫斯特經營超市，由於疫情和一場意外大火，超市受到重創，她每周打工兩天，而在非營利組織「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)的實習經歷，也讓她萌生創建非營利機構的想法，獲得此獎學金讓她對人生的新旅途更添信心。

紐約人壽獎學金獲獎者吳舒慧(Christina Wu)，即將入學普林斯頓大學，她在高中共同創辦推動環保的非營利團體iGoGreen，從清理公園、為颶風受災者募款到走訪小學普及環保及回收知識，體會助人與回饋社區的快樂，小時候在父母的餐廳長大，一邊接聽外賣電話一邊溫習功課，她感謝此獎學金的肯定，也希望能以自身經歷，鼓舞更多在艱難環境下求學的華生。

雲吞食品公司獎學金專為在美國亞洲餐館工作的員工子女而設，八位獲獎人之一施天響(Brian Shi)被麻省理工大學物理系錄取，他與姊姊施天姿，也是同獲本獎學金的首對華人姊弟，父母由福州移民到美國，母親在家養育三名子女，父親大半生都在餐館打工，除感恩節外，一年連生病也不休息一天，母親總鼓勵他努力、不強求結果，他文理兼修，喜歡物理、歷史，也通過小提琴與中提琴的演奏釋放壓力、表達情感與自我。

獲獎生邱奕旋(左)與施天響。(記者鄭怡嫣╱攝影)
獲獎生邱奕旋(左)與施天響。(記者鄭怡嫣╱攝影)

耶魯大學 華人 移民

上一則

紐約州長初選投票率僅12% 民代籲動員選民

下一則

大紐約區華人教育基金會 頒發17名華裔獎學金

延伸閱讀

南加高校聯盟松竹梅獎學金 7/17申請截止

南加高校聯盟松竹梅獎學金 7/17申請截止
國泰銀行公佈 中國留學生獎學金 獲獎名單

國泰銀行公佈 中國留學生獎學金 獲獎名單
華生腦瘤開顱五次 智力剩三歲

華生腦瘤開顱五次 智力剩三歲
晨光基金會頒獎 27名學生獲獎學金

晨光基金會頒獎 27名學生獲獎學金
中華總會館、中華慧妍總會獎學金 開放申請

中華總會館、中華慧妍總會獎學金 開放申請

熱門新聞

圖為本案位於布碌崙奧溫頓大道的公寓。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

2022-07-14 07:21
三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

2022-07-12 12:37
船隻發生傾覆，至少十人入水。(abc7截圖)

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

2022-07-12 19:57
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

2022-07-09 07:37
被電鋸切斷的轉化器。(警方提供)

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2022-07-12 07:43
警方封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許行人出入。(記者牟蘭／攝影)

紐約偷信華男遭同夥持槍綁架 囚地下賭場

2022-07-08 19:09

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決