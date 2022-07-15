艱難環境下仍助人 獲獎優秀華生勇敢逐夢

獲獎生盧心藍(左)與吳舒慧。(記者鄭怡嫣╱攝影)

大紐約區華人 教育基金會本屆頒獎典禮，獲獎生許多是家中第一位大學生，憑藉自身努力，錄取耶魯、普林斯頓等名校，步入人生的新階段。

七名優秀獎學金獲得者之一邱奕旋(Ethan Chiu)，將進入耶魯大學 主攻政治以及分子生物學。父母是台灣移民 ，他在醫院當義工時，看到一位母親救子心切，卻因為負擔不起昂貴的醫藥費而痛苦，開始想研究更多可替代、可負擔的用藥，未來希望通過醫藥、國際關係、醫療創新與政府政策的交叉學習找到解決之道。

麥鳳娟紀念獎學金獲獎者盧心藍(Xin Lu)，也將入學耶魯大學，她的父母在皇后區艾姆赫斯特經營超市，由於疫情和一場意外大火，超市受到重創，她每周打工兩天，而在非營利組織「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)的實習經歷，也讓她萌生創建非營利機構的想法，獲得此獎學金讓她對人生的新旅途更添信心。

紐約人壽獎學金獲獎者吳舒慧(Christina Wu)，即將入學普林斯頓大學，她在高中共同創辦推動環保的非營利團體iGoGreen，從清理公園、為颶風受災者募款到走訪小學普及環保及回收知識，體會助人與回饋社區的快樂，小時候在父母的餐廳長大，一邊接聽外賣電話一邊溫習功課，她感謝此獎學金的肯定，也希望能以自身經歷，鼓舞更多在艱難環境下求學的華生。

雲吞食品公司獎學金專為在美國亞洲餐館工作的員工子女而設，八位獲獎人之一施天響(Brian Shi)被麻省理工大學物理系錄取，他與姊姊施天姿，也是同獲本獎學金的首對華人姊弟，父母由福州移民到美國，母親在家養育三名子女，父親大半生都在餐館打工，除感恩節外，一年連生病也不休息一天，母親總鼓勵他努力、不強求結果，他文理兼修，喜歡物理、歷史，也通過小提琴與中提琴的演奏釋放壓力、表達情感與自我。