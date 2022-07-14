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美網賽臨時人員 黃敏儀辦招聘會

【紐約訊】
市議員黃敏儀舉辦美網臨時工作人員招聘會。(議員辦公室提供)
市議員黃敏儀舉辦美網臨時工作人員招聘會。(議員辦公室提供)

美國網球公開賽(US Open)定於8月29日至9月11日在皇后區法拉盛草原公園國家網球中心舉辦，將需要大量臨時工作人員。

第20選區市議員黃敏儀宣布，7月20日(周三)下午將與美國網球協會(USTA)在法拉盛邦恩球場(Bowne Playground)舉辦招聘活動，為選區內的居民提供賽期工作機會。

黃敏儀表示，公開賽是法拉盛每年重大活動，創造數千工作崗位，民眾應多利用這個機會，感謝美國網球協會合作，讓他們有機會爭取這些職位。

招聘會時間是20日下午2至5時，招聘人員將在法拉盛友聯街(Union St.)與三福大道(Sanford Ave.)間的邦恩球場進行面試

工作機會包括：球員和來賓服務人員、球場和場地管理、行政管理、停車場和入口管理。均提供有競爭力的薪資與餐費。

黃敏儀鼓勵正在尋找高薪臨時工作者，無論經驗，均可申請。對希望累積履歷的年輕人，也是很好的機會。

意者可提前在careers-usopen.icims.com申請。申請時請說明，自己是市議會第20選區居民，希望7月20日在邦恩球場面試。

現場也歡迎未提前申請者應聘，更多信息，可發郵件至[email protected]

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