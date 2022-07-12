睽違2年 李昌鈺鑑識營回歸 重拾科學實證精神

李昌鈺(前排右四)、宋妙娟(前右三)等出席開幕式。(記者張心╱攝影)

因疫情 而闊別兩年的「李昌鈺 鑑識科學營」實體營隊11日於紐黑文大學(University of New Haven)回歸，秉持「使不可能成為可能」信念行走終生的李昌鈺博士，對於當前疫後社會的人心浮動和假象頻出現象深感擔憂，在即將同來自美國和兩岸三地的少年們一起探索鑑識科學奧妙之餘，也希望帶領年輕人一道找尋內心的堅韌力量、重拾科學實證的研究精神。

84歲的李昌鈺，刑偵生涯已經超過64年，多次打破美國警界對於華人從業的「天花板」。1938年生於江蘇省富裕鹽商家庭的他，1949年在父親不幸於太平輪事件過世之後，承擔起全家重任，陸續考取中央警官學校、約翰傑刑事司法學院和紐約大學，獲生物化學及分子化學博士。之後成為刑事鑑識學專家的他，負責調查過肯尼迪總統遇刺事件、911恐怖襲擊事件和辛普森案等轟動一時的大案；1998年升任康州警政廳長，也成為全美第一位出任州級警界最高職位的華裔首長。

走過47個國家、處理超過8000件案件的李昌鈺，在2012年逐漸退居幕後，選擇專心教學，而同「世界日報」主辦的鑑識科學營也成為他耕耘的新領域。「我很喜歡教育 ，尤其對於現在的社會，青少年的教育十分關鍵。」在他多年的觀察中，發現如今無論全美和全球的犯罪都在走向低齡化，以紐約市為例，不少近期頻發的仇恨犯罪主使都為青少年，「電子產品的高度普及、虛假信息的瘋狂傳播、大人忙於生計疏於管教⋯⋯孩子們在這種環境下容易形成反社會人格，傳統家庭結構已經支撐不住社會和人心的變遷。」

所以李昌鈺將更多的人生精力投入教學，希望自己能成為點亮孩子們「思辨思維」的那盞燈，「尤其疫情後的世界，犯罪數字增長的背後是極端氣候、經濟下行和種族歧視，還有電腦犯罪，人與人的關係變淡。」大環境的變革讓人心浮躁冷漠，近年席捲全美的「反警運動」也成為犯罪猖獗的主因之一，「然而只靠警政管理也是治標不治本，改變必須要治心。所以我和孩子們常說，一切從心發生。」堅持這一理念的李昌鈺，多年來行走全球講座，「無論成千上百，還是零星寥寥，只要有一個孩子的心被點亮，我就欣慰。」

談及鑑識科學在這其中扮演的角色，李昌鈺直言「實證和思辨」是在混亂社會風氣中「不動心」的關鍵，「就像前幾天我在媒體上講的安倍晉三遇害，現場需要尋找彈夾來證實開槍數一樣，後來太多虛假消息瘋傳，我一看發現和我的本意大相徑庭，感到很無奈，這就是當前社會的真相。」李昌鈺教導孩子們面對人生要向面對案發現場一樣，先收集資料和證據，瞭解清楚再下判斷、做決定，「堅持有多少證據說多少話，是實踐鑑識科學的關鍵。」

世界日報副總編輯魏碧洲、李昌鈺妻子、作家宋妙娟等也出席開幕式，祝願2022年「李昌鈺鑑識科學營」圓滿成功。