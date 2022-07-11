揚言殺州長 交火百餘發 皇后區男子遭擊斃

遭警方擊斃男子哈迪。(警方提供)

揚言要「殺了州長和其他警察 高層」且要「炸毀全世界」的皇后區 60歲男子哈迪(Raul Hardy)9日晚與警方交火時被警方擊斃。鄰居表示，他為人和善，但患有精神疾病，母親去世後，病情加重，但非危險人物，質疑警方若採不同手段，不會犧牲一條人命。

9日傍晚6時，哈迪報警，揚言暗殺州長霍楚(Kathy Hochul)和市警總局長西維爾(Keechant Sewell)，並威脅「炸毀全世界」，警方隨後趕到他位於皇后區坎布爾高地(Cambria Heights)116大道近205街的家中時，哈迪拒絕將手移出口袋，並向警員開數槍，六名警員隨之與他交火約百發子彈，急救人員將倒在地上的哈迪送醫，宣告不治。

哈迪的一名鄰居10日表示，他的母親三年前去世後，他的精神狀態開始變得不佳，每天都能聽見他瘋狂地大喊大叫。

另一名鄰居表示，哈迪的古怪行為變得越發頻繁，起初他雖然無業，但看起來和藹可親，在車庫後面遊蕩，不過最近他開始說髒話，罵人，自言自語，「他肯定患有精神疾病」。根據檢方，此前，哈迪曾有數次家庭暴力紀錄。

市長亞當斯 (Eric Adams)10日指，由於報案內容暴力，警方處置得宜，「他手中有槍，而且開槍了。」