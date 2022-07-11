從警五年 華警救八個月男嬰
從警五年的警員曾智仁(Brian Zeng)日前在皇后區的海灘旁，利用自己所學的急救知識，成功營救一名被水果噎住的八個月男嬰；對於第一次在執勤中挽救他人生命，他指，警察不僅要處理罪案，還要在民眾遇到危急時，及時伸出援手，呼籲更多亞裔年輕一代從警，服務社區。
市警100分局的警員曾智仁8日接受本報採訪時表示，今年6月26日下午3時15分左右，他在96街的木板大道巡邏時，遇到一名前來求助的母親；對方稱，八個月大的兒子被水果噎住，無法呼吸，臉色發青，希望他能協助。
曾智仁立即前往，利用自己所學的急救知識，在最快的時間內，幫助孩子吐出卡在喉嚨的水果，隨後檢查他的呼吸道，聽到孩子啼哭後，才鬆了一口氣，「這是我第一次救人，他的媽媽非常感激」。
在紐約長大的曾智仁表示，父母來自廣州與香港，會說廣東話，從小就立志當一名警察；他說，與其他華裔家長一樣，父母起初並不看好自己從警，但看到他對這份職業的熱愛，全力支持他。
對於此次經歷，曾智仁表示，警察不僅要拿槍處理罪案，還要再民眾遇到危急時，挺身而出，伸出援手，「事實上警察要做很多事情」。
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