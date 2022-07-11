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從警五年 華警救八個月男嬰

記者牟蘭／紐約報導
警員曾智仁日前在皇后區的海灘旁成功營救一名被水果噎住的八個月男嬰。(紐約市警提供)
警員曾智仁日前在皇后區的海灘旁成功營救一名被水果噎住的八個月男嬰。(紐約市警提供)

從警五年的警員曾智仁(Brian Zeng)日前在皇后區的海灘旁，利用自己所學的急救知識，成功營救一名被水果噎住的八個月男嬰；對於第一次在執勤中挽救他人生命，他指，警察不僅要處理罪案，還要在民眾遇到危急時，及時伸出援手，呼籲更多亞裔年輕一代從警，服務社區。

市警100分局的警員曾智仁8日接受本報採訪時表示，今年6月26日下午3時15分左右，他在96街的木板大道巡邏時，遇到一名前來求助的母親；對方稱，八個月大的兒子被水果噎住，無法呼吸，臉色發青，希望他能協助。

曾智仁立即前往，利用自己所學的急救知識，在最快的時間內，幫助孩子吐出卡在喉嚨的水果，隨後檢查他的呼吸道，聽到孩子啼哭後，才鬆了一口氣，「這是我第一次救人，他的媽媽非常感激」。

在紐約長大的曾智仁表示，父母來自廣州與香港，會說廣東話，從小就立志當一名警察；他說，與其他華裔家長一樣，父母起初並不看好自己從警，但看到他對這份職業的熱愛，全力支持他。

對於此次經歷，曾智仁表示，警察不僅要拿槍處理罪案，還要再民眾遇到危急時，挺身而出，伸出援手，「事實上警察要做很多事情」。

紐約市警已開放新一季的考試註冊，本月15日截止，有意申請者，可登錄NYPDRECRUIT.COM，或致電(212)732-7848，也可通過社群推特@nypdrecruit，諮詢更多詳情。

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