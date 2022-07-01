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社區積極遊說 華埠2遊民所將恢復為酒店

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠兩間遊民所不再與市府續約，將恢復成酒店。圖為亞倫街5號。(取自谷歌地圖)
華埠兩間遊民所不再與市府續約，將恢復成酒店。圖為亞倫街5號。(取自谷歌地圖)

曼哈頓華埠範圍內有多間遊民收容所，另還有數間正在計畫興建中的遊民所，引起社區不滿；不過據了解，位於亞倫街(Allen St.)和企李士提街(Chrystie St.)的兩間遊民所，在社區的遊說下將恢復成酒店；目前華埠則至少還有五間營業中的遊民所。

華埠兩間遊民所不再與市府續約，將恢復成酒店。圖為企李士提街61-63號。(取自谷...
華埠兩間遊民所不再與市府續約，將恢復成酒店。圖為企李士提街61-63號。(取自谷歌地圖)

據了解，位於亞倫街5號和企李士提街61-63號的兩間遊民所，原本分別是「Hotel Richland」和「明川大酒店」，兩處房產屬於同一位黃姓華裔業主，分別在疫情前後租給市府，做為遊民所，收容單身男性遊民；亞倫街5號的遊民所合約已於日前到期，企李士提街61-63號的合約則將於近日到期，該址距離此前遭非洲裔遊民納許(Assamad Nash)尾隨入室殺害的李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)住處，步行只需不到五分鐘。

知情人士表示，近日在社區積極反對遊民所的行動下，有不少反對遊民所的組織、個人都與該名黃姓業主接觸，遊說希望不要再繼續與市府續約，趁此機會將遊民所關掉；該名知情人士表示，遊說者對黃姓業主曉以大義、並施加壓力，對方同意不再續約，在紐約市經濟逐漸恢復下，也計畫將兩處酒店再重新開張。

參與反對遊民所的第65選區州眾議員共和黨候選人丘海倫6月30日受訪時表示，近日得知該消息倍感興奮；「華埠社區的遊民人口不多，沒道理要社區承擔來自全市各處的非華裔遊民。」

丘海倫表示，將繼續向市府相關單位以及其他業主施壓，希望能為華埠再減少遊民所數量。

對於社區關心的東百老匯91號計畫遊民所，目前市府則仍未與業主簽約；知情人士表示，反對遊民所的相關人士近日也在積極尋求其他買主，將該處建為老人公寓、護理中心或療養院等，與房東簽約買下房產，藉此阻止興建遊民所。

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