鴛鴦大盜問路 握手擁抱順手摸走金項鍊

一名70多歲耆老在家門前倒垃圾時被人假問路、真盜竊偷走項鍊。(谷歌地圖)

轄管布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)的市警68分局表示，華人 聚居的這一社區日前發生多起盜竊案；鴛鴦大盜將車停在住家旁，其中女子下車裝作上前問路，臨走時順走其項鍊，警方懷疑案件由同一夥人所為。

警方指出，6月25日下午5時左右，一名53歲的男子經過4大道7123號公寓樓前，突然一輛賓士(Mercedes-Benz)轎車停在路邊；他看見車上坐著一對中東裔的男女，其中女子搖下車窗問路，男子走上前，看見後座還有一名幼童坐在嬰兒座椅上。

女子向男子問路後，離開前從車窗熱情地伸出雙手，與他擁抱表示感謝；直到轎車離開一段時間後，男子才發現脖子上的金項鍊已不見蹤影，想起女子的行為才感覺蹊蹺，立即到警局報警，指該項鍊價值約1500元。

另一案件發生於6月26日下午4時左右，一名70多歲的耆老在貝瑞吉大道交69街的公寓前倒垃圾時，同樣的一輛車突然停在路邊；這時車內的一名中東裔女子下車朝他走近，因車門沒關，他也看見後座有一名幼童，由此放下戒心。女子問完路後也伸手擁抱長者，受害者之後才發現價值超過8000元的金項鍊被對方偷走。

68分局已展開調查，懷疑以上案件均由同夥嫌犯所為，呼籲知情民眾提供線索，並提醒民眾提高警惕。

若民眾有任何線索，或在社區內看見可疑者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。