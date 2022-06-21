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紐約客談╱拒打疫苗被炒 市府員工可返崗

紐約客談

因為拒絕接種新冠疫苗而被解雇的市政府員工，終於有了返回工作崗位的機會；他們如果願意完全接種疫苗，就可以重新獲得聘用。市長亞當斯可說是給這些因抗拒疫苗而丟掉工作的市府公務員們開了一劑「後悔藥」，能不能把握住機會，就看他們自己了。

根據市府的要求，這些已離職的員工需要在6月30日之前接種第一劑疫苗，然後在8月15日之前安排接種第二劑。

紐約市警人力資源部門在一封給因拒打疫苗而被解雇的前員工的郵件中，透露了這個消息，「一旦你提供完全接種疫苗(兩劑)的證明，可在兩周內，以你最近的工資標準，恢復你的公務員職位，福利照舊，並且延續」。

類似的信件也發給其他市府部門所有因違反疫苗接種令而被解雇的前員工；只有教育局除外，但預計他們將在今年夏季晚些時候收到這封郵件。

亞當斯的一位發言人證實了上述消息，並且指出，「市長的目標一直是接種疫苗，而不是解雇」；他說，「市府正在做最後的努力，讓被解雇的員工在完全接種疫苗的情況下被重新聘用」。

但市長發言人也強調，要想不打疫苗就恢復工作，那不可能。

亞當斯在2月解雇了1430名拒絕接種疫苗公務員，包括914名教育局員工和36名警察局雇員；3 月又解雇了101人其中教育局有42人。

還有6000名申請以醫療或宗教原因豁免疫苗令的市府員工，目前當局尚未作出決定。

有人說，不想打疫苗的公務員，恐怕依然抗拒疫苗；但他們是否願意為了五斗米而折腰，就看他們自己的選擇了。

疫苗 教育局 亞當斯

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