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法拉盛初選投票站冷清 一天僅百餘人

記者鄭怡嫣╱紐約報導
法拉盛市中心投票站，19日冷冷清清。（記者鄭怡嫣╱攝影）
法拉盛市中心投票站，19日冷冷清清。（記者鄭怡嫣╱攝影）

紐約州長、州眾議員、法官等黨內初選提前投票，已於18日起拉開帷幕，然而在華人聚居的法拉盛市中心投票站卻人流稀少，19日的投票人數僅147人，第40選區州眾議員華裔參選人趙靖桉在當日獲得46票；華人選民呼籲更多民眾用選票發聲，「利益是自己爭取來的」。

與往年一樣，法拉盛的投票站設於鬧市41路的紐約童軍俱樂部(The Boy's Club of New York)，但與去年此地為市長、市議員投票的盛況不同，今年的提前投票十分冷清，根據投靠站志工及門外市警提供的數據，18日及19日的投票人數分別為125人以及147人，而位於15路149-50號、州眾議會第40選區的另一投票站，18日僅有35人投票。

數據還顯示，與代表法拉盛現任州眾議員金兌錫對決的華裔參選人趙靖桉，在19日的147票中獲得46票，18日的選情「也較為相似」。

「去年的投票站(因為人多)一團亂，而今年則人跡寥寥，票進得非常慢」一位不願意透露姓名的投票站志工表示，一是因為19日為父親節，又是「六月節」(Juneteenth)長周末的第二日，二是因為許多民眾對於州長及州眾議員的黨內初選不關心、不知情或不甚了解，三是受到選區重畫得影響，國會議員及州參議員的選舉亦被推遲至8月，進一步分散了選票。

當日為趙靖桉投票的華裔移民李新生表示，成為公民後，他就開始行使投票權，與猶太裔人口較少、投票率高的情況相反，社區中的華人雖多，但發聲尤弱，希望更多的華人出來投票，用選票發出自己的聲音，體現華人的力量。

李新生還說，這些年，孟昭文從州議員到國會議員再到連任，他們一家都用選票支持，妻子由於身體殘障原因不能到投票站投票，他也從不忘記幫她申請不在籍投票(absentee ballot)，而身為法拉盛的居民，公共安全、教育是他關注的議題，「要考慮後代與子孫的利益，利益也是自己爭取來的。」

另一位在當日投票、哥倫比亞大學政治科學專業的學生周文琦表示，在美國歷史上，有色族裔的投票權來之不易，在仇恨亞裔犯罪猖獗的當下，也需要動員更多的亞裔為能代表他們的參選人投票，她十分關切法拉盛小商家的問題，所以會為能幫助小商家實現疫後經濟復甦的參選人投票。

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