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華聯會慶雙親節 籲民眾簽請願書提升地鐵安全

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人聯合會日前首次回歸現場活動，慶祝雙親節。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙華人聯合會日前首次回歸現場活動，慶祝雙親節。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會日前首次回歸現場活動慶祝雙親節，來自政界、警界和耆老會員約200人參與抽獎遊戲及欣賞精采表演等；活動上也不忘關注社區及地鐵安全問題，主辦方呼籲民眾簽署請願書，督促市府為紐約市警提供更多資金，增加警力以維護大眾的安全。

華聯會表示，藉助「父恩比山高、母恩比海深」雙親節，表達人們對父母養育之恩的感激，現代人的常態是祖父母、外公婆幫忙照料家裡的小孩，要銘記他們的付出，抓緊機會用言語、也用行動表示感謝。

在保險公司、食品公司、銀行等贊助下，當天準備了多份精美禮物給民眾，也通過抽獎遊戲贏取電器好禮。

「我們應尊重長輩，然而現實是，在針對亞裔仇恨犯罪猖獗的大背景下，亞裔長者的安全卻受到威脅」，州眾議員寇頓(William Colton)當天到場參加，表示為增加社區和地鐵內的警力，過去一個月來已在華社積極發放請願書；訴求包括，為紐約市警提供經費，在地鐵系統和街道上內部署更多警察巡邏，藉此提升居民的安全感。

「現在外出搭地鐵很不安全，社區都希望治安能獲得改善」，華聯會執行長黃涵華表示，治安問題不只關乎布碌崙南區華人，而是全紐約客都面臨著麻煩，需要引起更多人的關注；她也呼籲民眾發揮力量，號召身邊的人簽署請願書，「簽得愈多、聲音愈大，愈能受到市府的關注。」

州眾議員白彼得(Peter Abbate)、溫思婷(Helene Weinstein)，和代表62分局華人局長陳韜的社區事務警員Eduard Nogol等人也都到場參加，向長者獻上祝福。

地鐵 華人 亞裔

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