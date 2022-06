因疫停辦兩年 「美東台灣人夏令會」28日回歸

已舉辦50屆的美東台灣人夏令會(TAIWANESE AMERICAN CONFERENCE/EAST COAST),因疫情中斷兩年後,將於6月28日(周二)至7月1日(周五)回歸;在紐約上州 哈德遜河谷(Hudson Valley)波吉西市(Poughkeepsie)舉辦,一連四天的活動,將包括水上遊覽、影展及名人座談,報名至20日(周一)截止。

此次活動會場地點所在地的波吉西市鎮附近,尚有包括歷史古蹟及風景亮點,如西點軍校(West Point)、莊嚴寺(Chuang Yen)、哈德遜河高架步道(Walkway Over the Hudson)、魔康克山村旅舍(Mohonk Mountain House)、穩得標豪宅(Vanderbilt Mansion)、法蘭克‧羅斯福總統伉儷故居(Frank & Eleanor Roosevelt Homes)以及美國廚藝學院(Culinary Institute of America)等,適合闔家在會前會後順道出遊。

首日行程安排乘船遊覽哈德遜河(Hudson River),欣賞沿途優美風光。遊河之後,主辦單位邀請台灣政治人物與藝術家擔任講員,以視訊方式分析介紹台灣現況。

嘉賓包括:衛福部長陳時中 、商研院董事長許添財、印太戰略專家劉奇峰、齊柏林文教基金會執行長萬冠麗、電影 「看見台灣」製作人曾瓊瑤、美力台灣3D電影導演曲全立、「江賢二藝術園區」江賢二、建築評論家丁榮生、失智症權威醫師曹汶龍、「原聲國際學院」校長馬彼得,台灣民俗專家林茂賢老師等,剖析世界第三大宗教遶境活動----大甲鎮瀾宮媽祖繞境,以及彭明敏教授追思紀念音樂會。僑委會委員長童振源亦將出席。

本次夏令營並首度舉辦「台灣電影節」,放映台灣電影:下半場、看見台灣、親愛的房客、黑熊來了等知名電影,兼具娛樂與知性。

大會地點在Holiday Inn, 2170 South Rd, Poughkeepsie, NY 12601,歡迎美東台灣人踴躍報名,名額有限,報名請早。有關線上報名及電影節的詳情請瀏覽網站 http://tacec.org,報名資訊亦可與活動執行長林青萍(Jeanne Lin)聯絡,電話(908)312-0090,電郵[email protected]。