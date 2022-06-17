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因疫停辦兩年 「美東台灣人夏令會」28日回歸

紐約訊

已舉辦50屆的美東台灣人夏令會(TAIWANESE AMERICAN CONFERENCE/EAST COAST)，因疫情中斷兩年後，將於6月28日(周二)至7月1日(周五)回歸；在紐約上州哈德遜河谷(Hudson Valley)波吉西市(Poughkeepsie)舉辦，一連四天的活動，將包括水上遊覽、影展及名人座談，報名至20日(周一)截止。

此次活動會場地點所在地的波吉西市鎮附近，尚有包括歷史古蹟及風景亮點，如西點軍校(West Point)、莊嚴寺(Chuang Yen)、哈德遜河高架步道(Walkway Over the Hudson)、魔康克山村旅舍(Mohonk Mountain House)、穩得標豪宅(Vanderbilt Mansion)、法蘭克‧羅斯福總統伉儷故居(Frank & Eleanor Roosevelt Homes)以及美國廚藝學院(Culinary Institute of America)等，適合闔家在會前會後順道出遊。

首日行程安排乘船遊覽哈德遜河(Hudson River)，欣賞沿途優美風光。遊河之後，主辦單位邀請台灣政治人物與藝術家擔任講員，以視訊方式分析介紹台灣現況。

嘉賓包括：衛福部長陳時中、商研院董事長許添財、印太戰略專家劉奇峰、齊柏林文教基金會執行長萬冠麗、電影「看見台灣」製作人曾瓊瑤、美力台灣3D電影導演曲全立、「江賢二藝術園區」江賢二、建築評論家丁榮生、失智症權威醫師曹汶龍、「原聲國際學院」校長馬彼得，台灣民俗專家林茂賢老師等，剖析世界第三大宗教遶境活動----大甲鎮瀾宮媽祖繞境，以及彭明敏教授追思紀念音樂會。僑委會委員長童振源亦將出席。

本次夏令營並首度舉辦「台灣電影節」，放映台灣電影：下半場、看見台灣、親愛的房客、黑熊來了等知名電影，兼具娛樂與知性。

大會地點在Holiday Inn, 2170 South Rd, Poughkeepsie, NY 12601，歡迎美東台灣人踴躍報名，名額有限，報名請早。有關線上報名及電影節的詳情請瀏覽網站 http://tacec.org，報名資訊亦可與活動執行長林青萍(Jeanne Lin)聯絡，電話(908)312-0090，電郵[email protected]

電影 紐約上州 陳時中

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