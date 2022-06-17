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SHSAT準備課程 市議員提案：應為全市學生提供

記者顏潔恩／紐約報導
多名市議員提出一系列法案，為全市初中生帶來更完善的特殊高中入學考試準備培訓。圖為考生進入SHSAT考場。(本報檔案照)
多名市議員提出一系列法案，為全市初中生帶來更完善的特殊高中入學考試準備培訓。圖為考生進入SHSAT考場。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)、市議會的民主黨領袖鮑維斯(Keith Powers)、以及市議員費力茲(Oswald Feliz)16日提出一系列提案，旨在為全市初中生帶來更完善的特殊高中入學考試(SHSAT)備考培訓。

法案提出，規定市教育局(DOE)規畫詳細的計畫，選在上學日執行特殊高中入學考試、當局也要制定一項SHSAT準備課程的試行計畫(pilot program)、最後當局應規範如何為全市所有初中生都提供SHSAT準備課程；以上提案也由市議員黃敏儀、Eric Dinowitz、Rafael Salamanca共同提案，前市議員卡洛斯(Ben Kallos)過去也曾提出類似法案，但因新冠疫情爆發，令市議會將注意力轉移至公共安全課題。

提案議員指出，目前超過90%的紐約市初中未獲得公共資助的SHSAT考試準備，全市只有15個學區的公校學生占據錄取學生的半數，在這485所公校中，每所被招收的學生可能只有五個、甚至更少；在2019年，八年級學生當中，只有35%的學生參加了SHSAT。

「自動參加考試將對公校帶來持久的影響」，儘管非洲裔、西語裔學生占全市學校的70%，但參與SHSAT的僅有三分之一；提案人指出，他們想確保參加考試的學生，就和校園內學生族裔人口一樣多樣化，每個七年級、八年級學生都應具備參加考試的能力。

「我們深知SHSAT準備課程會增加學生的公平競爭機會」，紀思庭表示，以上提案將會帶來試行項目，為需要的學校提供資源；他說，我們有責任確保每個學生，無論族裔、班級，都能在公校系統中茁壯成長。

「多年來，關於SHSAT考試的過時做法，令很多學生與成功和機會擦身而過」，鮑維斯表示，還有很多創新舉措能促進錄取學生族裔多元性、擴大學習機會等，但眼前可以先執行較為務實的方案，馬上就能起到作用，對所有人都更公平。

SHSAT 公校 特殊高中

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