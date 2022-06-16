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美東逃港罹難知青紀念碑 揭幕

記者顏嘉瑩／紐約報導
美東「逃港罹難知青紀念碑」於15日在新澤西揭幕。(主辦方提供)
美東「逃港罹難知青紀念碑」於15日在新澤西揭幕。(主辦方提供)

經過十個月籌備，美東「逃港罹難知青紀念碑」於15日在新澤西揭幕；這個紀念為爭取自由幸福而獻出生命者的碑石，由逃港倖存者設立，並選在美國墓園建立，用行動來記住這段歷史，警醒後世。

60至70年代末，以下鄉知青為主體的廣東逃港者，在奔赴香港、爭取自由幸福過程中歷盡艱辛凶險：他們有些人餓死在長途跋渉路上，或摔死於懸崖峭壁下，或葬身汪洋大海及鯊魚巨吻，有的甚至慘死在槍口下；但終究有多少人在逃港過程中死去，以及他們姓名、身世為何難以統計。

2014年香港一批逃港成功的知青排除困難，在香港離島建立了第一座「逃港罹難知青紀念碑」，於每年5月1日前去悼念拜祭。但2020年起，紀念碑在香港，繼續保存以及每年拜祭幾乎再不可能，他們開始與其他在美國的逃港知青商量，計畫將紀念碑建在美國，讓這些屈死的冤魂在自由世界能有個永久的安身之所。

去年7月成立的「逃港罹難知青紀念碑籌備小組」選擇在美國墓園建立紀念碑；紀念碑為同一地基的雙碑，採越戰紀念牆形式，以鐫名紀念為主；工程則借鑑紐約中華公所為老僑立碑經驗實施。第一碑正面為中英碑文，反面及第二碑正反面均為罹難者姓名。目前第一碑已峻工，176名罹難者姓名刻於其上。第二碑正反面罹難者名單仍收集中。

美東「逃港罹難知青紀念碑」於15日在新澤西揭幕。(主辦方提供)
美東「逃港罹難知青紀念碑」於15日在新澤西揭幕。(主辦方提供)

港罹難知青紀念碑籌備小組表示，當天揭幕儀式共有超過百人參加，除了紐約當地知青外，還有來自全美各州，甚至香港的人到場，不少人捐款，其中包括陵園捐贈5000元，還有許多人提供更多罹難者的姓名，將刻在第二碑上，供後人紀念。

已經保存50年的當年逃港路線圖。(主辦方提供)
已經保存50年的當年逃港路線圖。(主辦方提供)

該小組表示，民眾還可透過電郵[email protected]，提供罹難者名單；另外建碑也需要款項，該小組表示，至今年4月30日，捐款總額已達到7萬2651元；支出包括墓地和訂金、紀念碑地基費、紀念碑費等共6萬9224元，餘款尚未足夠支付未付款項，目前也開放眾籌專款專用，捐款統一寄至Guangdong Alumni Association, PO Box 130085, NY NY 10013，支票抬頭為Guangdong Alumni Association，並請留下回郵地址以便寄回收據。

香港 支票 新澤西

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