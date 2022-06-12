我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

反槍枝暴力 長島華青發起遊行 要求立法約束

記者牟蘭╱紐約報導
長島青少年與非營利組織11日在當地舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動，逾500人參加。(記者牟蘭/攝影)
長島青少年與非營利組織11日在當地舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動，逾500人參加。(記者牟蘭/攝影)

「別讓我們活在恐懼中」。長島納蘇郡(Nassau County)華裔高中生郭美希(Sabrina Guo)聯合當地青少年與非營利組織，11日在當地舉辦反槍枝暴力遊行示威；與會者要求政府正視槍枝暴力問題，改善相關教育與政策，別讓人民生活在暴力恐懼中。

影音來源：記者牟蘭

本次遊行示威活動由Girl Pride、Moms Demand Action以及Minority Millennials等機構共同舉辦，數百人當日下午高舉「禁止槍枝暴力」與「為我們生命遊行」等標識，大喊「不要再多一個受害者」口號，從納蘇郡州高等法院步行至郡政府前，吸引逾500民眾參與。

郭美希(講話者)聯合當地青少年與非營利組織11日在當地舉辦反對槍枝暴力遊行示威活...
郭美希(講話者)聯合當地青少年與非營利組織11日在當地舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動，逾500人參加。(記者牟蘭╱攝影)

活動當日與會者還在納蘇郡政府樓前， 展出數幅由Girl Pride成員帶來的反對槍枝暴力繪畫與書法作品，以藝術的形式呼籲政府正視槍枝暴力；Girl Pride創始人、就讀11年級的郭美希表示，德州小學槍擊慘案爆出後，讓包括她在內的學生連上學都感到恐懼，希望政府正視這一問題，出台反對槍枝暴力法律，杜絕類似罪案。

郭美希聯合當地青少年與非營利組織，11日舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動。(記者牟蘭...
郭美希聯合當地青少年與非營利組織，11日舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動。(記者牟蘭╱攝影)

郭美希希望透過團結一致，在遊行示威中發聲，讓更多人認識到槍擊暴力的危害；她補充，除槍擊暴力外，仇恨亞裔犯罪在疫情爆發後日益增加，她更希望政府聽見亞裔的訴求，為非營利團體提供基金，增加相關宣導的資料。

民眾高舉反對槍枝暴力的標語參與示威活動。(記者牟蘭╱攝影)
民眾高舉反對槍枝暴力的標語參與示威活動。(記者牟蘭╱攝影)

另一名遊行示威活動的組織者凱仁(Nicolette Carion)表示，民眾不想再看見孩子在槍下枉死，不想連去超市都害怕，更不願連去教堂禱告都不敢。

參與當天示威的舒爾曼(Linda Beigel Shulman)，在多年前的一場佛州的校園槍擊案中，永遠的失去了她的兒子；她說，自己始終記得案發當日是2月14日，既是情人節，也是女兒出生的日子，她沒想到，這一天還成了兒子的祭日，「這是我最開心也是最難過的一天。」

舒爾曼說，自己的兒子死於槍枝暴力，希望在6月槍枝暴力覺醒月之際，分享發生在兒子身上的悲劇，呼籲更多人發聲，禁止槍枝暴力，「我請求你，把你的悲傷、痛苦和憤怒轉變為行動的力量。」

州參議員卡普蘭(Anna Kaplan)等民代當日也參加該活動表示支持。

長島青少年與非營利組織11日在當地舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動，逾500人參加。...
長島青少年與非營利組織11日在當地舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動，逾500人參加。(記者牟蘭╱攝影)
民眾高舉反對槍枝暴力的標語參與示威活動。(記者牟蘭╱攝影)
民眾高舉反對槍枝暴力的標語參與示威活動。(記者牟蘭╱攝影)
郭美希聯合當地青少年與非營利組織，11日舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動。(記者牟蘭...
郭美希聯合當地青少年與非營利組織，11日舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動。(記者牟蘭╱攝影)
郭美希聯合當地青少年與非營利組織，11日舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動。(記者牟蘭...
郭美希聯合當地青少年與非營利組織，11日舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動。(記者牟蘭╱攝影)
長島青少年與非營利組織11日在當地舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動，逾500人參加。...
長島青少年與非營利組織11日在當地舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動，逾500人參加。(記者牟蘭╱攝影)

遊行 槍擊 亞裔

上一則

借廁被拒狂毆中餐館員工 銀行男主管遭開除

下一則

哥大校友龍舟隊 秉承已故隊友精神參賽

延伸閱讀

洛杉磯千人遊行反槍枝暴力 呼籲國會嚴格立法控槍

洛杉磯千人遊行反槍枝暴力 呼籲國會嚴格立法控槍
「別讓我們活在恐懼中」紐約長島華青辦反槍枝暴力遊行

「別讓我們活在恐懼中」紐約長島華青辦反槍枝暴力遊行
燭光悼槍暴遇難者 皇后區近百民眾盼慘案終結

燭光悼槍暴遇難者 皇后區近百民眾盼慘案終結
220大公司執行長聯名致函參院 促終結槍枝暴力

220大公司執行長聯名致函參院 促終結槍枝暴力
「危機頂峰」 紐約市長亞當斯國會促控槍

「危機頂峰」 紐約市長亞當斯國會促控槍

熱門新聞

一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
投行男強入曼哈頓中餐館如廁，被拒後狂毆員工，遭銀行開除。(截取自上海夢餐廳監控視頻)

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

2022-06-11 10:18
紐約市高中錄取放榜，抽籤政策削弱高分學生優勢。(路透)

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

2022-06-11 07:14
張曉寧(身著囚衣者)8日身穿正反面分別寫有「不公平」與「沒人權」的囚衣上庭。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

2022-06-09 11:00
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望