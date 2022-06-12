反槍枝暴力 長島華青發起遊行 要求立法約束

長島青少年與非營利組織11日在當地舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動，逾500人參加。(記者牟蘭/攝影)

「別讓我們活在恐懼中」。長島納蘇郡(Nassau County)華裔高中生郭美希(Sabrina Guo)聯合當地青少年與非營利組織，11日在當地舉辦反槍枝暴力遊行 示威；與會者要求政府正視槍枝暴力問題，改善相關教育與政策，別讓人民生活在暴力恐懼中。

影音來源：記者牟蘭

本次遊行示威活動由Girl Pride、Moms Demand Action以及Minority Millennials等機構共同舉辦，數百人當日下午高舉「禁止槍枝暴力」與「為我們生命遊行」等標識，大喊「不要再多一個受害者」口號，從納蘇郡州高等法院步行至郡政府前，吸引逾500民眾參與。 郭美希(講話者)聯合當地青少年與非營利組織11日在當地舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動，逾500人參加。(記者牟蘭╱攝影)

活動當日與會者還在納蘇郡政府樓前， 展出數幅由Girl Pride成員帶來的反對槍枝暴力繪畫與書法作品，以藝術的形式呼籲政府正視槍枝暴力；Girl Pride創始人、就讀11年級的郭美希表示，德州小學槍擊 慘案爆出後，讓包括她在內的學生連上學都感到恐懼，希望政府正視這一問題，出台反對槍枝暴力法律，杜絕類似罪案。 郭美希聯合當地青少年與非營利組織，11日舉辦反對槍枝暴力遊行示威活動。(記者牟蘭╱攝影)

郭美希希望透過團結一致，在遊行示威中發聲，讓更多人認識到槍擊暴力的危害；她補充，除槍擊暴力外，仇恨亞裔 犯罪在疫情爆發後日益增加，她更希望政府聽見亞裔的訴求，為非營利團體提供基金，增加相關宣導的資料。 民眾高舉反對槍枝暴力的標語參與示威活動。(記者牟蘭╱攝影)

另一名遊行示威活動的組織者凱仁(Nicolette Carion)表示，民眾不想再看見孩子在槍下枉死，不想連去超市都害怕，更不願連去教堂禱告都不敢。

參與當天示威的舒爾曼(Linda Beigel Shulman)，在多年前的一場佛州的校園槍擊案中，永遠的失去了她的兒子；她說，自己始終記得案發當日是2月14日，既是情人節，也是女兒出生的日子，她沒想到，這一天還成了兒子的祭日，「這是我最開心也是最難過的一天。」

舒爾曼說，自己的兒子死於槍枝暴力，希望在6月槍枝暴力覺醒月之際，分享發生在兒子身上的悲劇，呼籲更多人發聲，禁止槍枝暴力，「我請求你，把你的悲傷、痛苦和憤怒轉變為行動的力量。」

州參議員卡普蘭(Anna Kaplan)等民代當日也參加該活動表示支持。