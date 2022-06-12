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無黨籍立委林昶佐 14日台灣會館演講

紐約訊

無黨籍立委林昶佐將於6月14日(周二)晚7時30分，到紐約台灣會館演講。在6月組成立法院跨黨派訪團，赴哥本哈根參加民主峰會，並訪問美國華府的林昶佐，為民主峰會中唯一受邀的亞洲國會議員。

他表示，民眾都見證了這幾年台灣在許多層面都受到國際重視與肯定，在民主陣營的腳色愈來愈關鍵，但台灣也面對許多挑戰，不只要對抗疫情，還要面對中共壓迫，更持續被國民黨極端人士挑起四大公投、接連的罷免案，擾亂國內政治局勢。雖然關關難過關關過，但我們應從這些難關中記取經驗、思考未來努力的方向，讓台灣的腳步更穩健，繼續走向正常而有尊嚴的國家。

林昶佐與陳柏惟、黃捷在年中開始展開「意志—防火牆」的校園巡迴演講，與學生們討論台灣的未來，鼓勵更多青年投入政治，並在民進黨初選中為許多年輕世代助選，幫助他們通過考驗，發揮正面的力量。

他表示，今年底即將進行縣市首長及地方議員選舉，前述的極端勢力一定更會藉機擴大影響力，強力動搖台灣的民主自由；因此，我們必定有許多重要的任務要推動，擴大各種策略串連以及選舉工作，他期待此次在台灣會館開講，能與當地僑胞討論交流，爭取更多朋友的大力相挺。

該活動由大紐約區台灣同鄉會、紐約台灣會館主辦，更多資訊可上活動頁面https://www.facebook.com/events/721325639089312/?ref=newsfeed查詢。

民主峰會 疫情 罷免

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