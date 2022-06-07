我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

哈雷機車團為乳癌患者募款 華人騎士響應

記者鄭怡嫣／紐約報導
哈雷重機愛好者、來自台灣移民家庭的廖士敦(左)參加了此次騎行活動。（廖士敦提供）
哈雷重機愛好者、來自台灣移民家庭的廖士敦(左)參加了此次騎行活動。（廖士敦提供）

紐約市警局的機車開路，約250部哈雷機車日前從皇后區長島市(Long Island City)出發，一路挺進森林公園(Forest Park)，以機車50哩的騎行活動為乳癌患者募捐，十幾位亞裔及華人的重機愛好者也熱情響應，獻出愛心。

根據紐約市哈雷車主分會(NYC Harley Owners Group Chapter)財務主任、哈雷重機愛好者廖士敦介紹，該活動由市哈雷車主分會、紐約市哈雷戴維森(NYC Harley-Davidson)、以及非營利機構「分享與照護」(Shareing & Careing)共同舉辦，已經有22年歷史，此次則是闊別疫情兩年後複辦，騎手的註冊費及網路的捐款，均將捐予乳癌患者，用於治療費、住院費等各醫療項目。

5日早11時，250台哈雷重機集結在長島市，由市警開路，一路沿著高速行進50哩，由曼哈頓、布碌崙(布魯克林)再繞回皇后區森林公園，並在園內舉辦音樂與美食活動，騎手的年紀最小18歲，最大91歲，還有15位女性騎士，十幾位亞裔及華人的重機愛好者也競相參與，為乳癌患者助力；騎手的註冊費就達1萬5000元，另有網路捐款。

「這是紐約市最多元化的車隊」，已參加這個活動十年的廖士敦表示，而且許多美國人80、90歲高齡還在路上騎行，作為來自台灣的移民二代，他18歲考到駕照後，就買了第一輛哈雷機車。

廖士敦說，「在美國電視上看到哈雷，第一輛摩托車就要騎哈雷」，他說美國的許多公路沿途景緻，若駕駛汽車難以感覺，騎單車又不夠刺激，而重機則最有代表性，這樣的愛心活動，也使得亞裔騎士們在參與一次後又年年返場，聯歡獻愛。

哈雷機車團騎行50哩，為乳癌患者募捐，華人騎士們也熱情響應。（廖士敦提供）
哈雷機車團騎行50哩，為乳癌患者募捐，華人騎士們也熱情響應。（廖士敦提供）

紐約市 長島市 亞裔

上一則

慈濟眼科醫療車 3小時配鏡…為學生免費提供一站式服務

下一則

親屬聽到「進去了再開槍」 亞當斯報警封鎖現場

延伸閱讀

槍擊案下降 紐約市警副局長：執法有效

槍擊案下降 紐約市警副局長：執法有效
皇后區驕傲遊行 闊別2年回歸 萬人捧場 同志酷兒各領風騷

皇后區驕傲遊行 闊別2年回歸 萬人捧場 同志酷兒各領風騷
哥譚醫院「MyChart」中文版可線上約診

哥譚醫院「MyChart」中文版可線上約診
饒慶鈴以乳癌經驗宣導篩檢 發現268例異常6案乳癌確診

饒慶鈴以乳癌經驗宣導篩檢 發現268例異常6案乳癌確診
縮小班級 劉醇逸：有經費…教師工會力挺

縮小班級 劉醇逸：有經費…教師工會力挺

熱門新聞

一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
槍殺嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)2日中午被押出市警112分局。（記者牟蘭/攝影）

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

2022-06-02 17:25
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

2022-06-03 07:09
涉嫌在紐約皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(中)2日由市警112分局警員押解出警局。(記者牟蘭／攝影)

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

2022-06-03 17:24
莫宏克山莊全景圖。(取自莫宏克山莊臉書)

紐約周邊遊 來場夢幻古堡之旅

2022-06-03 07:10

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了