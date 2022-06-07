哈雷機車團為乳癌患者募款 華人騎士響應

哈雷重機愛好者、來自台灣移民家庭的廖士敦(左)參加了此次騎行活動。（廖士敦提供）

由紐約市 警局的機車開路，約250部哈雷機車日前從皇后區長島市 (Long Island City)出發，一路挺進森林公園(Forest Park)，以機車50哩的騎行活動為乳癌患者募捐，十幾位亞裔 及華人的重機愛好者也熱情響應，獻出愛心。

根據紐約市哈雷車主分會(NYC Harley Owners Group Chapter)財務主任、哈雷重機愛好者廖士敦介紹，該活動由市哈雷車主分會、紐約市哈雷戴維森(NYC Harley-Davidson)、以及非營利機構「分享與照護」(Shareing & Careing)共同舉辦，已經有22年歷史，此次則是闊別疫情兩年後複辦，騎手的註冊費及網路的捐款，均將捐予乳癌患者，用於治療費、住院費等各醫療項目。

5日早11時，250台哈雷重機集結在長島市，由市警開路，一路沿著高速行進50哩，由曼哈頓、布碌崙(布魯克林)再繞回皇后區森林公園，並在園內舉辦音樂與美食活動，騎手的年紀最小18歲，最大91歲，還有15位女性騎士，十幾位亞裔及華人的重機愛好者也競相參與，為乳癌患者助力；騎手的註冊費就達1萬5000元，另有網路捐款。

「這是紐約市最多元化的車隊」，已參加這個活動十年的廖士敦表示，而且許多美國人80、90歲高齡還在路上騎行，作為來自台灣的移民二代，他18歲考到駕照後，就買了第一輛哈雷機車。

廖士敦說，「在美國電視上看到哈雷，第一輛摩托車就要騎哈雷」，他說美國的許多公路沿途景緻，若駕駛汽車難以感覺，騎單車又不夠刺激，而重機則最有代表性，這樣的愛心活動，也使得亞裔騎士們在參與一次後又年年返場，聯歡獻愛。