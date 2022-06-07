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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

牛毓琳獲更多社區組織背書 籲民主黨左派團結

記者和釗宇／紐約報導
牛毓琳呼籲民主黨左派展現出團結和活力，為中產階級和工薪階層發聲。(視頻截圖)
牛毓琳呼籲民主黨左派展現出團結和活力，為中產階級和工薪階層發聲。(視頻截圖)

角逐紐約州第十選區國會眾議員的州眾議員牛毓琳，6日宣布獲得多個社區組織的背書；競選團隊同日還召開志願者線上會議，緊鑼密鼓開始拉票工作，呼籲民主黨左派展現出團結和活力，為中產階級和工薪階層發聲。

第十選區競爭激烈，目前已有十餘人表態參選，除牛毓琳外，還包括前市長白思豪(Bill de Blasio)、國會眾議員瓊斯(Mondaire Jones)、前國會眾議員霍茲曼(Liz Holtzman)、布碌崙州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)和市議員利華娜(Carlina Rivera)和紐約市亞裔民主黨俱樂部主席李江華等。

牛毓琳團隊6日表示，小商業團體「拯救我們的店面」(Save Our Storefronts)、女性維權團體Downtown Women for Change和環保組織Sunrise Movement NYC已宣布背書牛毓琳，未來預計將獲得更多社區人士的背書。

此前，牛毓琳已受州參議員薩拉查(Julia Salazar)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、波士頓市長吳弭、前州長參選人辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)、密西根州參議員張理等人背書。

競選團隊指目前已有300多人加入志願團隊，目標是將志願團隊擴大至千人；牛毓琳表示，其志願團隊每個工作日下班時間後將開始上門拜票工作，並將在每周末在社區舉行拉票活動。

牛毓琳說，第十選區已經成為全美最受矚目的國會議員選戰，「我們要腳踏實地作戰，要證明民主黨左派能夠團結為所有社區民眾服務。」

她表示，從州議會到國會，為中產階級和工薪階層發聲的民代已經越來越少，億萬富翁的聲音卻越來越大，「我們要追求經濟民主，現在中產階級和工薪階層都被噤聲，我們的目標並不是要讓更多的民主黨進入國會，而是需要更多持正確路線的民主黨人。」

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