從教育到治安 州議會通過800多項法案

紐約州議會上半年會期上周結束，共有800多項提案獲得通過，待州長簽字生效。(美聯社)

紐約州議會上半年會期上周結束，共通過800多項提案，其中包括延長紐約市 長公校控制權、延長校區超速相機項目、槍枝管控、支持墮胎等法案，待州長霍楚(Kathy Hochul)簽字生效；不過也有未能通過的法案，包括擬為230萬人清除犯罪紀錄的「既往不咎」法案(Clean Slate Act)等，多項重要民生法案簡介如下：

紐約市最受關注的法案無疑是延長市長控制權法案；今年通過的法案將市長公校控制權延長兩年，將教育政策小組(Panel for Educational Policy)人數從人數從15人增至23人，增強家長的影響力；但亞當斯的提名人數從過去的9人增至13人，以繼續確保市長對該小組多數的控制。

同時，州議會還將縮小班級規模的法案捆綁表決，該法案將把從幼兒園到三年級的班級人數限制在20人，四年級到八年級的班級人數限制在23人，高中班級人數限制在25人，要求紐約市須在2027年完成。

州議會還通過延長紐約市校區超速相機項目的法案，未來三年紐約市將可繼續運營全市750個校區路段的近2000個相機，至2025年7月1日；最重要的是，運行時間從周內白天改為全天候24小時運行，預計將改善交通安全。

近期公共安全惡化，槍擊案頻發，有關公共安全的法案備受矚目；此前州長霍楚提出控槍計畫在州議會以法案包的形式獲得通過，將嚴控如AR-15等半自動步槍的購買，將合法購買年齡從18歲提高到21歲，以及要求在新槍加入微印記等規定。

此外，霍楚此前提出的修改保釋制度的法案包也獲得通過，包括允許對更多慣犯、仇恨犯罪嫌疑人和槍枝暴力犯罪嫌疑人設保釋金，允許法官將嫌疑人的犯罪紀錄納入考量，確定此人是否可能對他人或群體造成傷害。

此前傳出最高法院有意推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，作為民主黨 大本營，紐約州通過立法加強了對提供墮胎服務機構的保護；然而，將墮胎權寫入州憲法的提案，卻未能通過。

州議會還立法將1965年國會權利法案(Voting Right Act)內容寫入州法並加強了少數族裔投票 權，不僅嚴禁地方政府和立法機構通過任何基於族裔而歧視投票權的立法，民眾和檢察機構也可對有此種行為的地方政府提出訴訟。

其他較受關注的已通過法案還包括酒精飲料外帶合法化、政府樓信托、成年性犯罪受害者法案、嚴控便攜式電暖氣法案、水牛城比爾隊體育館投資案、降低燃油稅、選區重畫、養老院新冠死亡人員求償法案、捐腎補貼法案等。

也有一些備受關注的提案未能在本次會期中通過，例如「既往不咎」法案(Clean Slate Act)，該法案擬為服刑後的大多數輕罪和少數重罪犯清除所有犯罪紀錄，支持者認為這能讓改過自新的罪犯重新開始生活；該法案此前已在參議會通過，但遭到州教育廳等單位的強烈反對，最終未能在州眾議會投票。

另外，民主黨提案將所有郡和鎮級選舉改在偶數年，與總統選舉和其他州級選舉一同舉行，民主黨表示這將有助於提高投票率，因為通常總統大選的投票率較高，而有利於民主黨；但此案遭到共和黨反對，最終未能在州議會通過。

地產稅減免的421-a延長以及「正當理由驅逐法案」(Good Cause Eviction Bill)也未通過，房東不需擔心無法隨意漲租和逼遷。