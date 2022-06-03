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地鐵車廂內性騷？遭毆亞裔男：沒碰任何人

記者張晨／紐約報導
涉地鐵性騷遭毆，越南裔受害者稱自己沒碰過任何人。(視頻截圖)
涉地鐵性騷遭毆，越南裔受害者稱自己沒碰過任何人。(視頻截圖)

曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)地鐵站攻擊案的錄像在社群網路瘋傳，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子，稱該亞男對女孩性騷擾在先，才被處以「私刑」，但市警隨後卻通緝兩名動手非裔；受害者日前向媒體坦言，自己雖有多項多犯罪紀錄，但「未碰過任何人，在車廂睡著醒來就遭到無故攻擊。」

這名42歲的越南裔受害者來自皇后區，是一名空調工，他在匿名受訪時說，「我才是受害者！」根本不知道發生了什麼，當天因和朋友喝了兩杯，在車廂睡著了，醒來便被人揪起毆打，許多人圍觀，但無人幫忙。

他說，他全身仍感疼痛，頭部有瘀傷，下巴腫脹；「甚至不能正常張嘴吃飯，頭上還有六個腫塊未消。」

對於該錄像，人們各執一詞，有些人認為是種族主義攻擊，拍攝者則表示，他詢問那幾名非洲裔，「你們為什麼要抓著那個人?」他們回應稱，因為亞男試圖在車廂內性騷一名女性，他們在等警察來逮捕他。

但警方表示，轄區警員於15分鐘內趕到現場，涉事諸人已經離開，並未逮捕任何人，也沒有任何受害人主動報案。

視頻中，可以聽到一個人對亞男大喊，「你摸女人，你這個髒東西。」；「我也有女兒。」視頻中另一男子說，接著給了亞裔一巴掌，「如果警察逮捕我，我就自己付保釋金。」

警方表示，受害亞男有多次被捕紀錄，但從未因性騷被捕；「我曾因襲擊、妨害治安、在公共場所喝酒被捕。」亞裔男子坦言，「但從來沒有、從來沒有、從來沒有因為性侵犯女性而被捕，我從沒有碰過任何人！」

「我有父母，有妻兒，女兒還在公立學校上學。」他說，「不想被看成野蠻人，如果真是我做的，那被侵犯者何在？她不也應該出現在錄像中嗎？我不知道他們為什麼襲擊我，或者是不是想搶劫我，或者說這算不算仇恨犯罪。」

性騷擾 亞裔 警察

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