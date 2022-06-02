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亞平會：離市主計長批准遊民所建案 還有一段時間

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛39大道遊民所效果圖。(亞平會提供)
法拉盛39大道遊民所效果圖。(亞平會提供)

有關法拉盛市中心39大道的遊民所建案以及4月進行的與反建遊民所一方法拉盛大聯盟的私談，亞洲人平等會(AAFE)代表1日向本報記者回應，如果民選官員願意舉辦大型的公聽會，且其他利益多方均願配合，亞平會也隨時樂意配合參與公聽會，但也強調會上需有「建設性的對話」，目前仍在準備建案文件，分析具體的開發成本，距離市主計長批准「還有一段時間」。

針對與法拉盛大聯盟一方的私談，亞平會項目經理馮菁雲表示，當時，兩方的訴求和回應沒有達到共識，但整個對談過程還是「文明的」(civilised)，亞平會一直強調，若有能建立平價屋的可行性方案出台，且對方已與監管平價屋公共項目的市房屋保護和開發局(HPD)取得聯繫，亞平會也願意就新方案展開討論。

對於社區民眾訴求的大型公聽會，馮菁雲表示，公聽會是由許多涉及建案的利益方一起決定，若所有的利益方願意配合，民選官員也願意舉辦公聽會，亞平會也隨時願意配合，但也希望公聽會上能有「建設性的對話」。

對於目前的合約流程，馮菁雲則表示，距離市主計長簽字「還有一段時間」，但市主計長只是根據現有的法令條規審核建案的文件，並沒有改變合約的「裁量權」(jurisdiction)，亞平會正在準備相關資料文件，也在分析建案具體的開發成本。

此前，曾有民眾擔心供帶有小孩的無家可歸家庭居住的過渡性住房，將在未來供單身的流浪漢入住，對此馮菁雲說，在合約的40年內，過渡性住房將僅供帶有小孩的無家可歸家庭居住，不可能去改變建案設計，而若轉成單身遊民居住的收容所，亞平會也需向州府部門重新申請證件，整個流程也需重新走過，「這是不可能的事情」。

法拉盛 遊民 平價屋

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紐約客談／反建遊民所 兩大華社成果不同

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