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全美最悠久 布碌崙國殤日遊行氣氛高昂

記者胡聲橋／紐約報導
老兵向陣亡將士敬獻花圈。(記者胡聲橋／攝影)
老兵向陣亡將士敬獻花圈。(記者胡聲橋／攝影)

第155屆布碌崙(布魯克林)國殤日遊行和紀念活動30日在貝瑞吉(Bay Ridge)舉行，沿途吸引了成千上萬居民觀看，各軍人組織、社區團體，包括市長亞當斯(Eric Adams)在內的民選官員出席。

布碌崙國殤日遊行隊伍中的紐約警察。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙國殤日遊行隊伍中的紐約警察。(記者胡聲橋／攝影)

遊行隊列中既有彩車上的老兵，也有整齊排成隊列的軍人和警察；參加遊行者揮舞著國旗，並不時向圍觀民眾揮手問候，民眾高喊「感謝你們的服務」，並報以陣陣歡呼與掌聲。不少老兵開著自己的老爺車參加遊行，軍人、警察和學校還組織了各種樂隊進行表演。

砲兵在布碌崙國殤日紀念活動中鳴放禮炮。(記者胡聲橋／攝影)
砲兵在布碌崙國殤日紀念活動中鳴放禮炮。(記者胡聲橋／攝影)

遊行隊伍從78街交三大道處出發，沿三大道南行至海洋大道(Marine Ave)，再轉入四大道南行至瓊斯公園(John Paul Jones Park)；到瓊斯公園後，舉行了國殤日紀念活動，包括風笛吹奏、唱國歌、升國旗儀式、退伍軍人服務組織敬獻花圈、退伍炮兵施放禮炮等；工作人員還在公園的一片草地上插滿了美國國旗，紀念陣亡將士。

市長亞當斯在布碌崙國殤日紀念活動中講話。(記者胡聲橋／攝影)
市長亞當斯在布碌崙國殤日紀念活動中講話。(記者胡聲橋／攝影)

市長亞當斯說，「我要感謝那些為了確保們能夠保護我們的美國夢、實現美國夢而將自己的生命置於危險之中的軍人，上帝保佑美國軍隊，上帝保佑紐約，上帝保佑美國。」

布碌崙國殤日，乘坐老爺車遊行的老兵。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙國殤日，乘坐老爺車遊行的老兵。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市退伍軍人服務局局長漢頓(James Hendon)希望老兵的故事能通過各種途徑，一代代流傳下去。

布碌崙國殤日乘坐花車的遊行隊伍。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙國殤日乘坐花車的遊行隊伍。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙國殤日遊行肇始於1867年，當時布碌崙還是一個獨立的城市，是全美第四大城市；這個遊行在展望公園舉行過幾年，從1985年開始，組織者決定在貝瑞吉舉行遊行，因為這裡靠近漢密爾頓陸軍基地和瓊斯公園。

遊行 布碌崙 警察

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