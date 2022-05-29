紐約市海灘開放 長島2處染菌暫關

不少年輕人結伴出行到海邊遊玩。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市五區的公共海灘28日如約在國殤日(Memorial Day)的長周末開放，但因當日短暫降雨氣候，海灘未出現往年的爆滿人潮；另外，長島 兩個海灘因發生細菌感染而關閉，確保安全後將會重開。

全市總長14哩的海灘，包括布朗士的Orchard海灘、布碌崙(布魯克林)康尼島、曼哈頓海灘、皇后區洛克威海灘、以及史泰登島的四個海灘，在28日向公眾開放，並有救生員從上午10時至下午6時在場執勤，其他時間則禁止民眾下海游泳。

海灘開放期間，市公園局(NYC Parks)將提供免費的防曬霜，民眾可在海灘附近的洗手間取得；今年海灘人流將不受限制，但建議在廁所等室內場所配戴口罩。

市長亞當斯 (Eric Adams)表示，「夏天終於來臨，沒有比到海邊出遊更令人振奮的事，鼓勵所有民眾與親友到海邊享受」；亞當斯也提醒，使用海灘的民眾須遵守安全準則，在有現場救生員時才下海游泳，迎接一個安全且美好的海水季節。

28日因下午迎來短暫暴雨，不少紐約客喜愛的康尼島並未出現以往的擁擠人潮，但仍有一些年輕人、家長帶著孩子到海邊玩耍，其中可見華人民眾的身影。

陳先生當日帶著妻子、一對兒女，也在海邊享受親子時光，他表示年幼的孩子喜歡堆沙堡，反正在戶外活動也比較安全，戴好口罩就不會過於擔心病毒傳染；獨自在海邊閒逛的趙Michelle則說，雖然天氣陰涼，但難得海灘開放，而且人又不多，為避免長時間待在家，她住在附近便順道來海灘走走。

根據規定，市衛生局負責所有海灘的健康及安全檢查，同時包括日常水質檢測 ，當局定時對海水進行檢測以確保安全；同一時間，長島的West Islip海灘、Benjamin海灘因發現海水細菌嚴重超標，目前處於關閉，相關人員將持續對海水進行檢測，安全後將會重開。