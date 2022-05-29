我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

紐約市海灘開放 長島2處染菌暫關

記者顏潔恩╱紐約報導
不少年輕人結伴出行到海邊遊玩。(記者顏潔恩╱攝影)
不少年輕人結伴出行到海邊遊玩。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市五區的公共海灘28日如約在國殤日(Memorial Day)的長周末開放，但因當日短暫降雨氣候，海灘未出現往年的爆滿人潮；另外，長島兩個海灘因發生細菌感染而關閉，確保安全後將會重開。

全市總長14哩的海灘，包括布朗士的Orchard海灘、布碌崙(布魯克林)康尼島、曼哈頓海灘、皇后區洛克威海灘、以及史泰登島的四個海灘，在28日向公眾開放，並有救生員從上午10時至下午6時在場執勤，其他時間則禁止民眾下海游泳。

海灘開放期間，市公園局(NYC Parks)將提供免費的防曬霜，民眾可在海灘附近的洗手間取得；今年海灘人流將不受限制，但建議在廁所等室內場所配戴口罩。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，「夏天終於來臨，沒有比到海邊出遊更令人振奮的事，鼓勵所有民眾與親友到海邊享受」；亞當斯也提醒，使用海灘的民眾須遵守安全準則，在有現場救生員時才下海游泳，迎接一個安全且美好的海水季節。

28日因下午迎來短暫暴雨，不少紐約客喜愛的康尼島並未出現以往的擁擠人潮，但仍有一些年輕人、家長帶著孩子到海邊玩耍，其中可見華人民眾的身影。

陳先生當日帶著妻子、一對兒女，也在海邊享受親子時光，他表示年幼的孩子喜歡堆沙堡，反正在戶外活動也比較安全，戴好口罩就不會過於擔心病毒傳染；獨自在海邊閒逛的趙Michelle則說，雖然天氣陰涼，但難得海灘開放，而且人又不多，為避免長時間待在家，她住在附近便順道來海灘走走。

根據規定，市衛生局負責所有海灘的健康及安全檢查，同時包括日常水質檢測，當局定時對海水進行檢測以確保安全；同一時間，長島的West Islip海灘、Benjamin海灘因發現海水細菌嚴重超標，目前處於關閉，相關人員將持續對海水進行檢測，安全後將會重開。

民眾躺在海灘上享受短暫的「日光浴」。(記者顏潔恩/攝影)
民眾躺在海灘上享受短暫的「日光浴」。(記者顏潔恩/攝影)
小朋友在康尼島海邊玩耍。(記者顏潔恩/攝影)
小朋友在康尼島海邊玩耍。(記者顏潔恩/攝影)

檢測 長島 亞當斯

上一則

109新局長訪法拉盛華商會 緬街市中心部署更多警力

下一則

國殤日長周末 華埠湧人潮 商家樂生意回溫

延伸閱讀

紐約市府贈千台平板電腦 法拉盛長者排長龍

紐約市府贈千台平板電腦 法拉盛長者排長龍
超速攝像24小時不停 市議會過關

超速攝像24小時不停 市議會過關
孩子屠殺孩子暗潮洶湧 紐約公校繳獲近20把槍

孩子屠殺孩子暗潮洶湧 紐約公校繳獲近20把槍
德州小學槍擊後 紐約市13歲少年背包藏槍上學

德州小學槍擊後 紐約市13歲少年背包藏槍上學
亞當斯：紐約地鐵仍是主要通勤工具 增加警力保障安全

亞當斯：紐約地鐵仍是主要通勤工具 增加警力保障安全

熱門新聞

法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
Q線地鐵槍擊案死者安立奎。(親友提供)

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

2022-05-24 06:10
嫌犯阿布杜拉搭乘勞斯萊斯至五分局協商自首。(記者張晨/攝影)

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

2022-05-24 14:42
紐約Q線地鐵。示意圖。(Getty Images)

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案

2022-05-22 15:05
三嫌犯持刀槍入室搶劫法拉盛亞裔男子。(記者鄭怡嫣/攝影)

3嫌持刀槍入室 法拉盛亞裔男被搶8000元現金、財物

2022-05-24 02:29
22日下午近1時，法醫將黃溢的遺體從公寓內抬出。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛入室搶劫 華人住戶被捅死床上

2022-05-23 02:30

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握