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紐約山東同鄉會就職 宣布孔子杯高爾夫球賽登場

記者鄭怡嫣╱紐約報導
紐約山東同鄉會就職，並宣布孔子杯高爾夫賽登場。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約山東同鄉會就職，並宣布孔子杯高爾夫賽登場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約山東同鄉會日前在法拉盛舉辦第20屆理事會就職儀式暨第7屆美國「孔子杯」高爾夫球賽發布會，在國會眾議員孟昭文、市議員黃敏儀和以及僑領與社區領袖的見證下，會長曹學良、理事長王建英以及理事會全體職員宣誓就職。

曹學良表示，同鄉會成立38年來，致力於團結大紐約地區兩岸三地的山東鄉親，現已發展成紐約社區具影響力的社團之一，將繼續弘揚孔孟傳統文化，促進山東省與紐約州之間的社會、文化和經濟交流，並鼓勵彼此和平相處，積極參與社會公益活動，力爭華人利益及權利。

王建英表示，同鄉會在愛國愛鄉、扶貧助學、促進美中經貿文化交流、組織僑胞回鄉投資創業等方面起到橋樑和紐帶作用，贏得贊賞和各界好評。

山東同鄉會、美國山東工商總會和美國孔子基金會還宣布，將於8月1日(周一)在長島成功湖私人高爾夫球場舉辦第七屆「孔子杯」高爾夫球賽，活動準備豐富獎項，一桿進洞獎可得一輛路虎越野車，賽後還將舉辦文娛活動。

主辦方表示，這項賽事為孔子基金會籌集獎學金，鼓勵青少年努力學習，承傳中華傳統文化，民眾可聯繫執行副主席張Peter(917)963-6789，或范Jason(347)788-7632洽詢。

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