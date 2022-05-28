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李凱健表彰救世軍布碌崙樂齡中心

記者顏潔恩／紐約報導
李凱建(左三)頒發表彰給救世軍布碌崙樂齡中心。(記者顏潔恩/攝影)
李凱建(左三)頒發表彰給救世軍布碌崙樂齡中心。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)第47選區市議員李凱健(Ari Kagan)27日表彰救世軍布碌崙樂齡中心，鼓勵其在疫情間仍不停止服務，為當地社區提供服務；樂齡中心管理人祁潤光表示，該中心致力傳達長者正確消息、避免加深對病毒的誤解和恐懼，很開心能獲得肯定。

李凱健每月都會頒獎給對社區有貢獻的個人或團體，適逢亞太裔傳統月，選擇救世軍布碌崙樂齡中心，成為獲獎團體之一；該中心自2015年成立，向退休人士提供娛樂、運動、社交場合，目前約有750名會員。

李凱健表示，過去兩年經歷疫情、經濟復甦，期間該中心持續運營，無關族裔背景、社會地位，幫助每個需要的人；他說，樂齡中心給了長者外出的理由，讓他們不用關在屋內，引發心理健康問題。

祁潤光回憶疫情爆發時，儘管其他社區中心停止服務，但該中心堅持在做好防疫的前提下持續服務；「一開始都叫老人家勤洗手、戴口罩，並購買大量的防疫用品分發給他們。」

在新冠病毒肆虐的大背景下持續服務，懷著以人為本的精神，祁潤光說，「無心做就很難、但有心做便不怕」；不僅如此，做為社區領袖更要有強心臟，擔任好引導的角色，在疫情面前掌控心態、將正確的消息傳遞給大眾，不要加深他們的恐懼。

他說，獲得肯定給予中心很大的力量，將會持續為當地民眾服務，「無論你是誰，只要你需要幫助，我們都會盡力協助。」

疫情 布碌崙 防疫

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