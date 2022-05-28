紐約市府贈千台平板電腦 法拉盛長者排長龍

市府27日在法拉盛為當地長者分發1000個平板電腦，吸引千餘名華裔長者在外排隊等候。(記者牟蘭／攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，紐約市府27日在法拉盛為長者分發1000個平板電腦，吸引逾千名華裔 長者在外排隊等候；多名華裔長者表示，當天凌晨就「占位」排隊，只為領取免費的平板電腦，也有長者排隊一小時後，被告知平板電腦送完，無奈空手而歸。

為慶祝亞太裔傳統月，市府27日在法拉盛為當地長者分發1000個平板電腦。(記者牟蘭／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)與市老人局局長花若蘭(Lorraine Cortés-Vázquez)，於27日到訪自助班傑明老人中心 (Selfhelp Benjamin Rosenthal Senior Center)，為當地長者贈送1000個平板電腦；國會眾議員孟昭文、市議員黃敏儀、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)與金兌錫參與當天活動表示支持。

不少華裔長者得知贈送平板電腦活動後，27日凌晨就在老人中心門口「占位」排隊，當天中午12時許，等候領取平板電腦的民眾已排滿數個街口，逾千名長者在老人中心門外等待。

市府27日在法拉盛為當地長者分發1000個平板電腦，吸引千餘名華裔長者在外排隊等候。(記者牟蘭／攝影)

家住在法拉盛的沙女士表示，她前一日晚8時，就到老人中心門外排隊，晚上12時回家休息後，27日凌晨4時開始，又到門外排隊，中午11時左右終拿到平板電腦，「昨天晚上8時已經有人排隊，一晚上也沒睡好，拿到了就高興」。

金兌錫感謝市府贈送平板電腦的活動，但他表示，亞裔社區長者的低收入人群較大，仍需大量資源補助。(金兌錫辦公室提供)

74歲的周琳達表示，疫情期間她與丈夫獨自在家中隔離，每天只能對著智能手機，「屏幕太小，眼睛受不了」；她說，自己退休收入不高，一直沒購買平板電腦，得知市府要贈送，凌晨5時就在門口排隊，「活動開始前隊伍比較亂，中間有人插隊，有朋友等了一個多小時，才被告知送完了」。

市府27日在法拉盛為當地長者分發1000個平板電腦，吸引千餘名華裔長者在外排隊等候。(記者牟蘭／攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，市府27日在法拉盛長者分發1000個平板電腦。(市長辦公室提供)

市府計畫向全市長者贈送1萬1000個平板電腦，自亞當斯1月上任後，已分發3700個平板電腦，以縮小沒有網路與電子設備的長者與當今數位時代間的鴻溝。

州眾議會老人委員會主席金兌錫感謝市府贈送平板電腦的活動，但他表示，亞裔社區長者的低收入 人群較大，過去數次贈送活動，都有千餘人排隊等候，仍需大量資源補助，他承諾日後繼續與市府合作，為社區爭取所需的物資。

為慶祝亞太裔傳統月，市府27日在法拉盛為當地長者分發1000個平板電腦，吸引千餘名華裔長者在外排隊等候。(記者牟蘭／攝影)

黃敏儀表示，不少低收入的華裔長者因語言不通，不了解當地的規定，無法申請相關的福利；疫情爆發後，部分長者獨自在家中隔離，因沒有網路與電子設備，無法與子女溝通，她將繼續為長者爭取資源，解決相關問題。