皇后區檢察官慶亞裔月 表彰世報

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)24日晚舉辦線上亞太裔傳統月慶祝活動，表彰為亞太裔社區作出傑出貢獻的個人及機構，世界日報 因爲華人 社區讀者提供有價值的第一手資訊，亦獲得此殊榮，凱茲也表示將繼續對抗仇恨、打擊仇恨亞裔犯罪。

慶祝活動表彰了六個為亞太裔社區作出傑出貢獻的個人及機構；在為世界日報頒獎時，凱茲表示，有許多社區裡的重大消息與新聞，如果不去社區會議或者當地的警民會，也無法從主流新聞中得知，而世界日報提供了這樣一扇窗口，幫助了許多華文讀者，世界日報是全美最大的中文報紙，也是中國以外最大的中文日報之一，數年之前，她曾有幸拜訪過世界日報的總部，也很高興它的總部設在皇后區。

世界日報紐約社副總編輯魏碧洲在領獎時表示，世報十分高興獲得這項榮譽，過去兩年半令人困惑不已，圍繞疫情充斥著許多的虛假新聞，許多在美華人活在恐懼之下，一方面是疫情，另一方面是針對亞裔的仇恨犯罪，對於讀者與報業，都極具挑戰性，世報竭力為社區提供全面有價值的新聞，特別是對民眾有價值的衛生及公共部門方面的訊息。

魏碧洲代表世報及讀者，感謝凱茲辦公室及所有執法部門一直以來秉公執法，還在此前設立了仇恨犯罪調查小組，嚴懲相關的罪案，世報也將繼續在社區內為廣大的華人與新移民服務。

此外，凱茲辦公室還表彰了對亞太裔社區作出貢獻的法拉盛市議員黃敏儀、王嘉廉社區醫療中心、殉職的皇后區警員蘇蘭(Sumit Sulan)、皇后區地區檢察官辦公室的探員Douglas Lee以及案件受理辦公室的主管Anna Diao。