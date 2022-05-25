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華埠提現20元手續費17元 遊客踩坑

記者張晨／紐約報導
華埠街頭私人提款機收「天價」手續費 ，遊客提取20元現金被收17元手續費。(記者張晨/攝影)
華埠街頭私人提款機收「天價」手續費 ，遊客提取20元現金被收17元手續費。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠商家好收現金生意遠近聞名，初夏大批遊客回流，一些未見明顯銀行標示的自動提款機便成了人們就近的選擇；位於勿街46號外的提款機手續費高達百元以下17元，外州遊客在此處就近提現，僅20元現金便被收取了17元的手續費。

曼哈頓街頭比比皆是的提款機幾乎成了紐約街頭的風景，一些小有名氣且偏愛收取現金的店面外幾乎都設有提款機，到華埠或下東城的遊客在需要現金、且不熟悉銀行自動提款機位置時，只能就近選擇這些提款機，但因為不知道其實為私營，便忽略了高昂的手續費。

勿街46號外的提款機就收取「17%」的提現費用，但到真正提款後才能發現，這並不是「真正的17%」，如果金額低於100元，無論提取多少，都會固定在17元；雖然在提款者完成交易之前，屏幕上清楚地說明了「17%的提現費用」，但仍會因為這一「不誠實的信息」被收取了不成比率的手續費。

據了解，在華埠地區，自動提款機的平均提款費用約為三元左右；然而，私人自動取款機的費用則各不相同，由運營商自行設定，且在安裝前也需要得到商家的許可；一名外州華裔遊客因不夠現金購買小食，在門外取款20元現金後發現被收取了17元手續費。

早在2011年，市議會就通過了一項立法，禁止小商業在人行道上安裝自動提款機；但解決這一禁令的方法也非常簡單，就是如勿街46號一樣將提款機固定在牆上，而不是立於地面。

華埠 曼哈頓 華裔

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