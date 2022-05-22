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東區聯邦法院攝影展 紀念攝影大師李揚國

記者顏潔恩╱紐約報導
亞裔藝術家向李揚國致敬。(參展者提供)
亞裔藝術家向李揚國致敬。(參展者提供)

5月為亞太裔傳統月，位於布碌崙(布魯克林)的紐約東區聯邦法院近日舉辦「正義攝圖」(Photographic Justice)攝影展，紀念去年因感染新冠肺炎去世的華裔攝影師李揚國(Corky Lee)；他生前通過鏡頭記錄了亞太裔社區的變遷，致力於改變外界對亞裔美國人的刻板印象，此次除精選他本人的作品外，還展出超過30名亞裔藝術家的作品。

「在50年的職業生涯中，李揚國著重紀錄及報導全美各地亞太裔社區的生活」，聯邦法院首席法官布羅迪(Margo K. Brodie)在開幕儀式中致詞道，李揚國充滿激情、自學成才，幽默地自封「無可爭議的、非官方的亞裔美國人攝影師」，實際上這就是他應得的榮耀。

2014年美國橫貫大陸鐵路竣工145周年活動，李揚國召集250名當年華裔工人的後代，在普洛蒙特利峰(Promontory Summit)拍下合影，彌補歷史合照中未有華工身影的遺憾；布羅迪表示，正是這樣的李揚國，致力於恢復亞裔在美國的歷史貢獻，「每次從包裡拿出相機，就像是拔劍來對抗世間冷漠、不公平和歧視的現象，試圖擺脫對亞裔的刻板印象。」

李揚國和他的相機如影隨行、無處不在，他也因此成為了亞裔美國人文化遺產的信息庫；並進一步啟發其他亞裔攝影師及社區領袖，共同紀錄亞裔美國人的日常生活和掙扎，用鏡頭及圖像與不公平、不平等的成見抗爭到底。

「正義攝圖」攝影展除精選李揚國本人的作品展出外，還有其他30多名亞裔藝術家的參與，反映亞太裔社區自疫情後面臨仇恨暴力的現實與挑戰；攝影展也獲得紐約亞裔律師協會(AABANY)、Corky Lee Estate、亞美聯盟 (AAF)、美國亞裔記者協會(AAJA, National Chapter)等團體的支持。

展覽從即日起展出至11月，在聯邦法院的Charles P. Sifton畫廊，地址是布碌崙Cadman Plaza East 225號，開放時間周一至周五上午9時至下午5時。

亞裔 李揚國 攝影

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