亞平會共同行政總監孫慧君請辭

亞平會共同行政總監孫慧君(中)已向亞平會請辭，7月卸任。(本報檔案照)

基於個人因素，亞洲人平等會(AAFE)共同行政總監孫慧君(Jennifer Sun)日前已向董事會請辭，在法拉盛39大道遊民 所建案落實後，將於7月卸任；孫慧君表示，離開服務了四年的亞平會是困難的抉擇，但新冠疫情 衝擊人們的生活，令大家重新思考人生，而紐約市 正在復甦當中，她決定此刻是離開的最佳時機。

孫慧君、俞思亮(Thomas Yu)於2018年6月被委任亞平會共同行政總監，領導亞平會在疫情下爭取所需資源，並旨在打造穩固基礎，以確保亞平會未來的發展，然而兩人也因遊民所建案陷入非議；隨著孫慧君的離開，俞思亮將會和董事會、資深員工合作，並招納新的領袖。

據悉，孫慧君有兩名青少年子女，去年由於一名近親去世，對她產生衝擊，另外子女在疫情下也遭遇精神困擾；這些經歷令她重新審視人生的優先事項，希望能陪伴步入青春期的孩子，再三權衡下2月便向董事會提出辭呈，並於7月29日正式卸任。

「我們生活在前所未有的時代，疫情動搖了大部分人的生活，造成我們重新思考人生」，孫慧君說，隨著美國和紐約市逐步復甦，現在是重新定義工作與生活平衡的最佳時機，也是離開的時候。

董事會20日發布聲明表示，「我們感謝孫慧君多年來與俞思亮並肩作戰，將精力投入於亞平會，走過疫情時期，並在反對針對亞裔仇恨暴力和小商家維權上作出貢獻」；俞思亮則說，孫慧君的關鍵角色幫助了亞平會的成長，全體職員、董事會和社區夥伴都會銘記她的功勞，祝福她下個人生章節充滿幸運。