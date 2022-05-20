贓車撞警車後連環撞 法拉盛華男新州車禍喪生

一輛型號為CRV的本田休旅車連環撞車，導致包括一名華人在內的數人傷亡。(ABC視頻截圖)

一位居住在皇后區法拉盛的華裔男子，日前在新州 帕特森(Paterson)步行上班途中被一輛休旅 車撞亡，肇事司機還將其他六人撞傷；警方19日表示，已抓獲逃逸司機，控以嚴重過失殺人罪(Aggravated Manslaughter)等數項罪名。

新州警方表示，17日下午約3時15分，在新州帕特森，一輛型號為CRV的本田休旅車撞上一輛停在路旁的警車後失去控制後，又於當地緬街(Main St)及市場街(Market St)交口，撞上另一輛行車及包括一名華人 男子在內的數位行人，最後，休旅車撞上離緬街不遠處的一根路燈杆後熄火。

一輛型號為CRV的本田休旅車連環撞車，導致數人傷亡。(取自ABC視頻)

被撞的華人男子當場死亡，其餘六名傷者被送往附近聖約瑟夫大學醫學中心(St. Joseph's University Medical Center)的救治，都無生命危險。

紐約社區人士陳熠以及獨立司機工會的華人司機召集人陳海靈19日晚已慰問家屬，表示將進一步了解情況，向他們盡可能地提供更多的援助。

根據社區人士以及現場的目擊者，該名男子來自中國福州，經營著新州帕特森一家名為「新利」(New Sin Lee)的中餐館並負責送餐的工作；這家餐館位於市場街，離車禍現場也十分接近；意外發生時，他正在步行上班途中；他與妻子及孩子都住在皇后區法拉盛，雙親也在美國。

警方還說，嫌犯為報住在佛州奧蘭多的31歲男子拉斯賓(Harold Rasbin)，肇事後他棄車徒步逃逸，但在一個街區之外就被警方抓獲，肇事車輛經調查為一輛盜車；目前，他恐涉嚴重過失殺人罪、交通肇事導致死亡(death by automobile)、嚴重攻擊罪(aggravated assault)、肇事逃逸等數項罪名。

車禍肇事者為報住在佛州奧蘭多的31歲男子拉斯賓。(新州警方提供)

經常出入餐館附近的新州居民米納雅(Nicarly Minaya)表示，消息令人震驚，她與死者、及其妻兒都十分熟悉，簡直難以置信。