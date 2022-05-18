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紐約州2華生獲美國總統學者

記者張心／紐約報導
邱奕旋(左一)和西奈山醫院研究團隊的合影。(邱奕旋提供)
邱奕旋(左一)和西奈山醫院研究團隊的合影。(邱奕旋提供)

2022年「美國總統學者」(U.S. Presidential Scholars)於日前公布，紐約州三名亞裔高中生喜獲嘉獎，其中兩名華裔學生邱奕旋(Ethan Chiu)和葉愛凌(Eileen Ye，音譯)，分別考取耶魯大學哈佛大學，韓裔余肖恩(Sean Yu，音譯)，也順利錄取哈佛大學。

父母皆為台灣移民，從小在美國長大接受中西優質文化教育的邱奕旋，17歲這一年可謂「三喜臨門」；他在今年初入圍具有「少年諾貝爾獎」之稱的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)決賽，3月底收到兩所常青藤名校——耶魯大學和普林斯頓大學(Princeton University)的錄取通知，近日又再度獲得「美國總統學者」殊榮，使他對未來夢想的實現更具信心。

華裔邱奕旋在入選雷傑納隆科學獎決賽時，參訪美國教育部。(邱奕旋提供)
華裔邱奕旋在入選雷傑納隆科學獎決賽時，參訪美國教育部。(邱奕旋提供)

「我還是想將科學和公共政策結合，因為這兩者都是我的愛好，所以我會在耶魯大學就讀政治經濟學和生物學雙學士學位。」談及這些榮譽，邱奕旋謙虛表示「很開心、沒想到」，更多時間是在規劃即將到來的暑假實習和大學第一學期。

邱奕旋說：「我剛拿到州長參選人、國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)辦公室的實習，也希望能接觸一手的公共政策制定經驗。到大學後會開始經常去實驗室，計畫把自己抗癌生物學的論文盡快發表。」

17歲的邱奕旋榮獲「美國總統學者」殊榮，並考取耶魯大學、普林斯頓大學等頂級學府。...
17歲的邱奕旋榮獲「美國總統學者」殊榮，並考取耶魯大學、普林斯頓大學等頂級學府。(邱奕旋提供)

作為長島地區今年唯一榮獲「美國總統學者」的高中生，邱奕旋在學校的平均分為100分，是所在的賽奧塞高中(Syosset High School)的最高分，ACT成績為滿分36分，SAT成績為1570分(滿分1600分)，學業成績表現非常亮眼。

談及為何捨棄普林斯頓大學投入耶魯的懷抱，邱奕旋表示在訪校參觀期間，被耶魯學生的「人情味」打動，「我也喜歡人與人的互助，就像讀書是為了以更強的實力救助世界上被忽視的弱勢群體。」

就讀於紐約州博萊利學校(The Brearley School)的葉愛凌，榮獲「美國總統學者」之餘，也拿到了哈佛大學的錄取。熱愛STEM專業的她，為激勵女性在理工科發展而建立「紐約市少年經濟學俱樂部」(Junior Economic Club of NYC)，她還在高中學校數學隊擔任隊長，在計算機科學俱樂部從事助理教學工作。自評為「狂熱的競爭性碼農」的她，未來計畫在計算機和商業領域一展拳腳。

華裔高中生葉愛凌榮獲「美國總統學者」殊榮，並考取哈佛大學。(取自紐約市少年經濟學...
華裔高中生葉愛凌榮獲「美國總統學者」殊榮，並考取哈佛大學。(取自紐約市少年經濟學俱樂部官網)

韓裔余肖恩為此次紐約州唯一因為音樂特長入選「美國總統學者」的學生，憑藉其大提琴演奏能力，畢業於茱莉亞音樂學院預科班(The Juilliard School Pre-College)，並早早就拿到了哈佛大學的錄取。

韓裔余肖恩為此次紐約州唯一因為音樂特長入選的學生，順利考取哈佛大學。(取自Rye...
韓裔余肖恩為此次紐約州唯一因為音樂特長入選的學生，順利考取哈佛大學。(取自Rye High School官網)

耶魯大學 哈佛大學 紐約州

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