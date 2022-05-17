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義工高金美 獲社區媽媽稱號

記者胡聲橋／紐約報導
華裔義工高金美榮獲「社區媽媽」稱號。(松柏之家提供)
華裔義工高金美榮獲「社區媽媽」稱號。(松柏之家提供)

布碌崙(布魯克林)的華裔社區義工高金美，日前榮獲市青少年與社區發展局(Department of Youth & Community Development)評選的「社區媽媽」稱號，她也是獲獎者中唯一華裔。她移民美國近40年來辛勤工作，含辛茹苦將子女撫養長大，後來又積極投入社區服務，用自己的光和熱照亮和溫暖周圍的人。

高金美38年前隨家人從中國移民來到美國；作為新移民，不會英語的高金美遇到了很大困難，正是美國夢推著她一步一步向前走。

不會英語就學，從最簡單的對話開始學起；為了生存，她就從最艱苦的工作開始做起。她一開始在衣廠工作， 911 恐怖襲擊之後，她找到了一份在手機廠裝配件的工作。

剛到美國時，高金美的女兒才七歲，當時她既要打工，還要負責照顧孩子，接送孩子上學，然後打工到晚上7、8時，十分辛苦；在夫妻二人合力撫養下，孩子慢慢長大、工作了，全家生活才有了改善和轉機。

然而，2020年開始的新冠疫情，給了高金美巨大的打擊；因為接送在醫院上班的女兒，全家三口都感染上了新冠，她和女兒都是輕症，但她先生卻得了重症，在醫院住了三個星期後，不幸去世。

丈夫病故後，高金美一度感到很絕望，也不知道以後的生活怎麼過；在朋友的幫助下，她慢慢從喪偶的情緒中走了出來。

高金美開始走出家庭，參加各種社區活動，還成為了布碌崙(布魯克林)松柏之家老人活動中心的會員，在活動中心參加唱歌、跳舞、太極和學英文等各種活動，結識了許多朋友，她的心情也慢慢開朗起來。

這時的高金美不僅想到自己，還想到要幫助別人，便加入松柏之家的義工團隊，付出了很多個人時間，協助中心日常的運作；不僅如此，高金美還盡力幫助她周圍的人，尤其社區耆老。

高金美說，「生老病死各個方面，只要力所能及，就會去慰問和幫忙」；她用自己的行為傳播愛心，為周圍的人注入正能量。

對於獲評青少年與社區發展局主辦的「社區媽媽」，高金美說，很榮幸能得到這個榮譽，她說自己其實做得很不夠，今後會繼續努力，幫助社區做一些力所能及的事情。

高金美和女兒(右二)女婿(右三)、松柏之家的陳偉儀(左一)一起領取「社區媽媽」獎...
高金美和女兒(右二)女婿(右三)、松柏之家的陳偉儀(左一)一起領取「社區媽媽」獎。(松柏之家提供)

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