紐約市超半數司機換邊停車未守規 7月開始罰單恐增

紐約市清潔局新任局長蒂池(Jessica Tisch)表示，紐約市現有50%以上的車主沒有根據換邊停車規定移動車輛。(本報檔案照)

今年7月份，紐約市 府將恢復街道清掃，這意味著換邊停車(Alternate Side Parking)違規者的假期將正式結束；市清潔局新任局長蒂池(Jessica Tisch)在市議會預算聽證會上表示，屆時罰單將增加，提醒司機注意。

蒂池表示，紐約市現有50%以上的車主沒有根據換邊停車規定移動車輛，而導致這一現象增加的部分原因是由於前市長白思豪(Bill de Blasio)在疫情 時修改了此項規定——司機每周只需要挪車一天，而不是正常的兩天。

蒂池指出，如今的新常態下，司機似乎習慣了這種僥倖心理，選擇了「偶爾的」停車罰單。

「人們已經習慣待在家中，而非像疫情前一樣去挪車，甚至一些人已經將偶爾得到的罰單納入了生活或生意成本中。」她說，但這卻最大程度阻礙了市府的清潔工作，人們還抱怨街道比以前更髒。

蒂池表示，亞當斯政府將積極解決這一城市環境問題——從7月5日起，全市的街道清掃工作將全面升級，大型清潔車將更頻繁出動，所以對於換邊停車的要求也會提高。

她指出，這也意味著不但交通警察 會開出更多違規停車罰單，市清潔局也會從旁協助，對未挪車的司機開出「比以往更多的罰單」，提醒司機留意。

蒂池還表示，從今年夏天開始，紐約人將看到一個新的微型清掃車隊，在冬天也可以用來剷雪，其餘時間將全年進行街道清潔和維護全市日益擴大的單車道。