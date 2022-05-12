州眾議會選區地圖過關 仍於6月28日初選

州高等法院法官裁決州眾議員選區重畫地圖繼續有效，因此州眾議員和正副州長初選仍將於6月28日舉行。(美聯社)

州高等法院法官麥卡利斯特(Patrick McAllister)11日做出裁決，認定州議會此前推出的州眾議員 選區重畫地圖繼續有效；他說，雖然州眾議員選區地圖的製作流程仍然是違憲的，但考慮到距離6月初選時間已經太近，而且兩黨反對，因此裁決繼續有效，州眾議員和正副州長初選仍將於6月28日舉行。

麥卡利斯特進一步解釋說，此前針對國會議員和州參議員選區重畫的訴訟4月4日就已做出裁決，州眾議員選區並未被納入此訴訟；而現在距離州眾議員初選僅剩不到兩個月，此項訴訟本月初才提交，此時提訴已經「不合時宜」，如果現在宣布選區地圖無效，「法庭和各相關方的工作壓力會不堪重負。」況且，民主黨和共和黨 州眾議員已經聯合反對更改州眾議員選區地圖。

目前尚不知提出此訴訟的紐約青年共和黨俱樂部(New York Young Republican Club)是否會繼續上訴；原告律師富德納(Aaron Foldenauer)表示，正在尋求一切可能的選項，但現在仍未確定；「我認為這是有意拖延，現在我們看到選區重畫違憲，但法庭卻認為無法解決這個問題。」

但研究選區畫分的紐約法學院教授(New York Law School)維斯(Jeff Wice)表示，他仍認為州眾議員選區地圖重畫是公正而平衡的；「州眾議員選區地圖是兩黨一致投票 通過的，基本反映了人口變遷和各選區人口的公平需求。