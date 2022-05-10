我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

哈佛、北卡大招生歧視亞裔 82名共和黨參眾議員聲援

布碌崙公共圖書館電子圖書卡 開放全美青少年免費申請

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙公共圖書館允許全國各地青少年借閱電子書籍。(取自布碌崙圖書館Flickr)
布碌崙公共圖書館允許全國各地青少年借閱電子書籍。(取自布碌崙圖書館Flickr)

布碌崙(布魯克林)公共圖書館日前宣布名為「圖書解禁」的新計畫。該計畫允許全美各地13至21歲的青少年申請免費電子圖書卡，借閱該館數十萬本電子圖書。布碌崙圖書館希望通過此舉，打破現在對圖書閱讀越來越嚴重的限制。

布碌崙公共圖書館的這種電子卡有效期為一年，可以借閱該館35萬本電子書、20萬本有聲讀物和100多個數據庫。通常情況下，州外的持卡人需支付50元的費用，但這筆費用將暫時被免除。全國各地的青少年還可以通過這項活動，與布碌崙的同齡人進行交流。該館表示，他們開展此項活動的目的是：相互提供信息和資源，推薦書籍，對抗審查，並捍衛閱讀自由。

美國圖書館協會、全國反對審查制度聯盟(NCAC)和其他言論自由的倡導者表示，過去一年，對圖書的各種禁令已達到了數十年未企及的水平。一些是當地社區的禁令，比如田納西州的一個學校理事會決定讓Art Spiegelman獲普利策獎的繪本小說「毛斯」(Maus)下架，還有一些是全州的禁令。在密蘇里州，教師被禁止使用 「1619計畫」這本書，該書原來是「紐約時報雜誌」以美國歷史上的奴隸制為主題的一期專刊，去年秋天作為單行本發行。

根據美國筆會的報告，德克薩斯州是全國頒布禁書令最多的地區，有713條，其次是賓夕法尼亞州(456條)和佛羅里達州(204條)。

不過也有一些人堅持認為，帶有色情和戀童癖的圖書，絕對應該從幼稚園到12年級的學校圖書館刪除。

布碌崙公共圖書館允許全國各地青少年借閱電子書籍，促解禁圖書。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙公共圖書館允許全國各地青少年借閱電子書籍，促解禁圖書。(記者胡聲橋／攝影)

圖書館 布碌崙 田納西州

上一則

交通事故死亡攀升 市交通局新設機構無作為

下一則

台灣會館等社團 紀念彭明敏

延伸閱讀

未打疫苗禁入畢業舞會 紐約市教育局被批雙重標準

未打疫苗禁入畢業舞會 紐約市教育局被批雙重標準
布碌崙華社慶母親節 媽媽們幸福感爆棚

布碌崙華社慶母親節 媽媽們幸福感爆棚
紐約布碌崙地鐵槍手遭起訴 最重判無期

紐約布碌崙地鐵槍手遭起訴 最重判無期
民調：4成紐約客憂地鐵安全 8成盼增警力

民調：4成紐約客憂地鐵安全 8成盼增警力
心理健康第一響應 擴至布碌崙皇后區

心理健康第一響應 擴至布碌崙皇后區

熱門新聞

胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

2022-05-04 09:35
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

2022-05-02 10:48
數據顯示，紐約州新冠住院人數兩個月來首次突破2000人，過去一個月來已翻三倍。（美聯社）

紐約州新冠住院數1個月翻3倍 新一波疫情可能已到

2022-05-05 07:30
趙坤英說起遭槍殺的丈夫嚴志文，「世界上沒有一個人比他更勤勞」。(記者鄭怡嫣／攝影)

後悔當天沒把他「按」住 嚴志文遺孀：沒人比他更勤勞

2022-05-06 02:30
徐汝強。(警局提供)

53歲華男 紐約長島捅傷人 當場被捕

2022-05-03 13:35

超人氣

更多 >
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確
你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效