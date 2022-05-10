布碌崙公共圖書館電子圖書卡 開放全美青少年免費申請

布碌崙公共圖書館允許全國各地青少年借閱電子書籍。(取自布碌崙圖書館Flickr)

布碌崙 (布魯克林)公共圖書館 日前宣布名為「圖書解禁」的新計畫。該計畫允許全美各地13至21歲的青少年申請免費電子圖書卡，借閱該館數十萬本電子圖書。布碌崙圖書館希望通過此舉，打破現在對圖書閱讀越來越嚴重的限制。

布碌崙公共圖書館的這種電子卡有效期為一年，可以借閱該館35萬本電子書、20萬本有聲讀物和100多個數據庫。通常情況下，州外的持卡人需支付50元的費用，但這筆費用將暫時被免除。全國各地的青少年還可以通過這項活動，與布碌崙的同齡人進行交流。該館表示，他們開展此項活動的目的是：相互提供信息和資源，推薦書籍，對抗審查，並捍衛閱讀自由。

美國圖書館協會、全國反對審查制度聯盟(NCAC)和其他言論自由的倡導者表示，過去一年，對圖書的各種禁令已達到了數十年未企及的水平。一些是當地社區的禁令，比如田納西州 的一個學校理事會決定讓Art Spiegelman獲普利策獎的繪本小說「毛斯」(Maus)下架，還有一些是全州的禁令。在密蘇里州，教師被禁止使用 「1619計畫」這本書，該書原來是「紐約時報雜誌」以美國歷史上的奴隸制為主題的一期專刊，去年秋天作為單行本發行。

根據美國筆會的報告，德克薩斯州是全國頒布禁書令最多的地區，有713條，其次是賓夕法尼亞州(456條)和佛羅里達州(204條)。

不過也有一些人堅持認為，帶有色情和戀童癖的圖書，絕對應該從幼稚園到12年級的學校圖書館刪除。