首屆亞太裔傳統文化大遊行 15日曼哈頓中城六大道開步走

第一屆亞太裔傳統文化大遊行訂於15日舉行，由曼哈頓中城六大道44街起行至55街。（主辦方提供）

美國繁榮華埠 總會日前宣布，「第一屆亞太裔傳統文化大遊行 」將於15日(周日)中午12時起，在曼哈頓中城六大道44街起行至55街舉行，歡迎各界群眾到場支持，共同慶祝亞太裔傳統月。

繁榮華埠總會總監田士銳表示，這是此次遊行活動第一次在中城舉行，各主辦和協辦單位籌備許久，吸引到來自80多個亞裔 社團、文藝團體、樂隊、70部名車等參與，「感謝市長辦公室、市長社區事務局、市警總局等部門的大力支持，亞裔遊行活動進入紐約核心地區是一個進展，歡迎大家到時來現場共襄盛舉。」

繁榮華埠總會董事長黃偉靈也表示，這次大遊行對亞裔文化宣傳有重要意義，使美國主流社會了解亞裔傳統文化，會努力做好此次的大遊行活動，讓其他民眾看到我們亞裔的聲音和行動。

遊行由繁榮華埠總會主辦、中美牌樓協會和美國福建同鄉會協辦，數十位社區人士和亞裔組織代表參加記者會表達支持，包括市長辦公室特別顧問、亞裔事務主任鄭祺蓉、緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光、松栢之家社區服務中心總監陳偉儀、市消防局亞裔鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)主席趙榮光(Benjamin Chou)等；一同寄語合作慶祝亞太裔傳統文化月，攜手辦好大遊行，向主流社會宣傳亞裔文化和正能量。

田士銳表示，有意參加此活動的團體，可繼續報名、免費參與；此外，也支持贊助大花車參加此次大遊行。有興趣者請聯繫(917)660-24022，或發電郵至[email protected]。