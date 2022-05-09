州長簽署法案 禁止大學扣畢業生成績單

紐約州立法禁止大學因追討學生貸款而扣留成績單；圖為紐約Fordham大學畢業典禮。(記者曹健╱攝影)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署法案，禁止大學因追討學生貸款 而扣留畢業生成績單，也嚴禁大學向欠債的學生收取高額費用以贖回成績單；該法案將適用於全州所有私立及公立大學。

霍楚表示，成績單對於學生繼續追求教育 和職業目標至關重要，因為學生未償還完貸款而扣留成績單的方式是不公平且具有掠奪性的做法，會阻礙學生們充分發揮尋找未來的潛力。

州府文件顯示，扣留學生成績單或是徵收高額費用以贖回成績單的策略，被紐約州一些大學用來「勒索」學生還貸，然而貸款和成績單間並不關聯；扣留成績單是一種懲罰性措施，尤其是對於資源不足的學生，這導致這類學生們更難在教育和職場中進步，進而形成「惡性循環」、更難還清貸款。

根據非營利教育研究媒體「哈慶哲報導」(The Hechinger Report)調查，全美大約有660萬名大學生因為尚未還清的學貸低於或等於25元，而無法從就讀的大學獲得成績單，致使「成績單贖回」成為一項不健康的傳統；該機構表示，這些未支付的帳單多數因學生並不知情而產生，例如食宿費、停車費、或是圖書館罰款等。

州參議員、也是此次法案的關鍵支持者湯瑪士(Kevin Thomas)指出，成績單是學生應得的教育紀錄，不是用來討債、還債的工具，「扣留成績單是一種極具破壞性、適得其反的、非常有害的方式，導致學生無法轉移學分，無法重新入學完成學位，也無法獲得可以還貸的好工作。」州眾議員愛普斯坦(Harvey Epstein)也表示，扣留成績單將最終剝奪學生的發展機會，限制社會經濟階層流動，從而剝奪人們實現夢想的機會。

此次紐約州的立法是在全美開始討論如何解決學生貸款的大環境下出台的；白宮剛日前表示，拜登總統正考慮免除學生貸款，資格僅限年收入不及12萬5000元的對象，具體金額要到8月底才確定。

霍楚1月發表州情咨文時，就表達過強烈信號，希望結束「成績單贖回」傳統，並在年初要求紐約州立大學(SUNY)和紐約市立大學(CUNY)提前配合，「我很自豪地簽署該立法，結束大學的可惡政策，確保紐約州的大學生有一個公平優良的競爭環境。」