市議會籲教育局 幫助遊民兒童

市議員致函市教育局，請求派員進駐遊民收容所，幫助無家可歸兒童完成學業；圖為曼哈頓一所公立小學的學童。(Getty Images)

市議會約20名議員日前連署致函市教育局 ，請求盡快派教師進駐遊民 收容所，解決市內太多學齡兒童因無家可歸致無法上學的難題；紐約市 市議員指出，政府須確保孩子的學業不會因為各種因素中斷，若遇到市教育局無法單獨解決的問題，市教育局更應主動跨部會橫向聯繫。

市議員麗塔．喬瑟夫(Rita Joseph)在信中表示：「市政府確實有義務應盡速解決住房危機，讓流落街頭的人有家可回，但同時照顧住在遊民所的孩子也是政府的義務，政府應協助這些孩子完成學業並順利畢業。」

據統計，上學年全紐約市共有約10萬名學齡兒童無家可歸，其中三分之一暫居在遊民所，而這群暫居遊民所的孩子會因為種種外部因素，缺席整學年度約10%的課

因此市議會希望行政當局可以盡速擬定計畫，就算不能立刻為他們找到一個永久遮風避雨的地方，好歹讓他們可以先順利完成學業。

市議員說：「如果孩子缺課的原因是因為沒有公車，那教育局就應該盡速與交通主管機關開協調會。

如果是因為沒乾淨的衣服可歡換洗，政府也可以請洗衣業者為這些家庭提供服務；如果是因為家長忙於工作、沒時間督促孩子去學校，政府更應該積極介入協助父母擬定對策。」

對此，市教育局官員表示，目前市府的遊民所已有聘雇117名員工。他們能夠為這些暫居遊民所的家庭提供基礎的服務，包含通學、協助註冊手續等等；但市議會表示，目前遊民所的人力不夠，不只夏季不用上班，年薪也只有不到2萬8000元，根本無法留住人才，也無法專心協助遊民所內孩子們的教育問題。

市教育局官員2月時曾承諾，將會在遊民所內增聘50名員工，協助孩子們排除受教育權利的阻礙；不過，非營利組織表示目前沒有看到當局發布招聘資訊。

兒童權利倡議組織(Advocates for Children)人員利維恩(Randi Levine)說：「希望市教育局現在立刻開始找人」。