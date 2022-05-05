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曼哈頓區長攜手中華公所 發放華埠老人防疫包

記者張心／紐約報導
曼哈頓區長李文(左)為華埠老人發放防疫包。（記者張心／攝影）
曼哈頓區長李文(左)為華埠老人發放防疫包。（記者張心／攝影）

曼哈頓區長李文(Mark Levine)攜手紐約中華公所主席曾偉康，4日造訪華策會人瑞中心，為300位老人發放防疫包裹，幫助華埠長者應對新一波新冠變種Omicron亞變種病毒的侵襲。

李文表示，紐約市正在經歷新一輪的變種病毒，曼哈頓華埠自疫情伊始就受到巨大的影響，從居民到商家能一路堅持到今天很不容易，「尤其是老年人在新冠期間尤為艱難，我們想確保他們在新的病毒面前，能夠有足夠的防護設備保護自己，所以帶來250個防疫包前來，沒想到太受大家歡迎，下周會帶更多防疫物資來發放。」

面對疫情期間頻發的仇恨亞裔犯罪，李文指出這無法容忍，他堅決反對針對亞裔的暴力行為，「我很在乎曼哈頓華埠，會努力確保和社區一起對抗犯罪、共度難關，一定會讓華埠重新振作起來。」

曾偉康表示，中華公所很榮幸和曼哈頓區長一同為華埠帶來防疫福利，希望老人們能夠身體健康，有任何問題可以時刻求助中華公所。

人瑞中心主任伍寶玲對二位的到來表示感謝，她說防疫包中的溫度計、居家快篩盒和消毒洗手液等，都是防疫急需而必不可少的工具，「我很感謝李文區長和曾偉康主席，這個月是亞太裔傳統月，也有母親節，能夠有防疫福利送給老人大家都很開心。」

伍寶玲表示，人瑞中心每日營業接待華埠老人，已成為他們茶餘飯後的港灣，未來希望熱心人士能夠給予更多經費，支持人瑞中心的發展，提供給老人家更加舒適的環境和更豐富多采的活動。

曼哈頓區長李文(右二)攜手紐約中華公所主席曾偉康(右三)，為華策會人瑞中心發放防...
曼哈頓區長李文(右二)攜手紐約中華公所主席曾偉康(右三)，為華策會人瑞中心發放防疫包，獲中心主任伍寶玲(右一)感謝。（記者張心／攝影）

防疫 華埠 曼哈頓

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