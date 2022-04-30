曼哈頓華埠格蘭街遊民所逆民意續建 社區失望擬提告

市府漠視民意，繼續推行格蘭街231號遊民所項目進行，讓社區感到「失望」。(記者顏嘉瑩／攝影)

市政府計畫在曼哈頓 華埠四個選址興建遊民 所，遭到民眾反對，在多月反抗下吸引主流社會關注，曼哈頓第二社區委員會也在日前會議上，通過決議案反對位於格蘭街(Grand St.)的遊民所；不過市府卻在決議案通過隔日繼續推動興建計畫，對此社區表示相當「失望」，接下來不排除提告。

日前第二社委會在會議上以37票對六票通過決議案，反對格蘭街231號遊民所興建；同時由積極反對遊民所的「社區保護及改善聯盟」(Alliance for Community Preservation and Betterment)組織發起連署，參與者已經超過1萬人，但會議隔天市府仍繼續推行遊民所計畫，除營運遊民所機構已在兩周前被通知獲得市府兩年撥款計畫，預計將於近日簽合約，並在一個月後展開服務。

對此社區保護及改善聯盟委員會成員李翠珊(Susan Lee)表示，該組織已經進行緊急會議，並不排除對市府提出訴訟；紐約中華公所主席曾偉康則說，對於市府動作，公所與社區感到「很失望」，市府不僅漠視第二社委會通過的決議案和民意，堅持一意孤行，他也感到「無法再多說什麼」，對於該遊民所的進行以及社區的下一步，曾偉康則表示，「除了訴訟這條路，社區沒有什麼選擇。」

事實上，除了格蘭街231號遊民所計畫繼續進行，另一受到華裔民眾反對的東百老匯 (East Broadway)91號遊民所選址，也正在推行；「關注東百老匯委員會」成員王鏑表示，日前收到政府回信，表示該選址計畫將繼續進行，不過對於預算、合約等內容仍未定案。

王鏑說，若市府仍一意孤行，該委員會也有朝訴訟方向準備，但實際情形，由於牽涉層面甚廣，仍要與社區相關利益者討論，是否提出訴訟等法律程序。

位於格蘭街231號的「漢璧酒店」為2007年建成，樓高八層、共有99個房間，占地6萬2500呎；該棟樓曾在去年由市遊民局(DHS)租下，被當做臨時遊民所使用；根據目前規畫，啟用後將提供94個穩定床位以及50個收留椅，還將為遊民提供心理健康護理，工作人員將講國語、粵語和西班牙語，穩定床位首先提供給周邊社區民眾；另外，該遊民所在設施內將不限制毒品的使用、不進行武器搜查、沒有宵禁、允許一級和二級性犯罪者入住。