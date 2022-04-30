黃敏儀邀市議會交通委員會主席 訪法拉盛商議交通議題

市議員黃敏儀(左一)邀請市議會交通委員會主席布魯克斯-包爾斯走訪法拉盛，商議交通等問題。（黃敏儀辦公室提供）

20選區市議員黃敏儀29日邀請市議會交通委員會主席、多數黨領袖(Council Majority Whip)布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)參訪法拉盛 市中心，探討道路壅堵、公車道等交通議題。

黃敏儀表示，她很感謝布魯克斯-包爾斯對法拉盛選區存在的交通問題的關注，「法拉盛市中心是全市交通的繁忙地區，在短短的幾個街區內，容納著如此多類型的交通工具，給當地帶來了非常多的挑戰，其中最主要是交通擁堵，以及街道和人行道的安全和清潔。」

布魯克斯-包爾斯則表示，很榮幸有機會和黃敏儀一起探訪法拉盛社區，擔任市議會交通委員會主席和多數黨領袖的自己，正在訪問全市五大區的所有市議會選區，會同社區的民選官員、利益團體會面，更好地了解城市的交通需求。

本次訪問法拉盛是布魯克斯-包爾斯全市交通探訪計畫的第18站，每訪問完一個選區後，她將與當地的代表團舉行聽證會，並向公眾開放。

本月初，市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)也受市議員黃敏儀邀請，參訪了法拉盛緬街及周圍主幹道。當時，羅格貴茲被當地非高峰時段的車輛壅堵狀況震驚，直言「之前沒人給出解決方案嗎？」，繼而同黃敏儀探討出台不同時段交替停車規定，縮短緬街公車道使用時間，著力緩解法拉盛堵車情況的議案。

本月中，市消費者和勞工保護局局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)也受邀來訪法拉盛，黃敏儀帶領其在緬街散步，探討街頭小販增多和人行道擁堵的問題。

法拉盛緬街交羅斯福大道(Roosevelt Ave.)是全紐約市排名第三的繁忙路口，僅次於曼哈頓時報廣場和聯合廣場(Union Square)；法拉盛市中心的交通樞紐也被稱為全市最繁忙的火車與公車換乘樞紐，地鐵 七號線的終點站在緬街，長島鐵路 (LIRR)的兩個站點—緬街站和莫瑞丘(Murray Hill)站也在法拉盛，近20條MTA公車線路也經過法拉盛市中心。