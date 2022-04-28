紐約客談／逃票、遊民、執法懈怠 捷運暴力犯罪何時止 ？

愈壓制問題就愈突出的紐約市 地鐵系統犯罪，連日來一直讓紐約人惶惶不可終日；從疫情開始後的一些亞裔受害者在地鐵上遭遇攻擊開始，到布碌崙(布魯克林)日落公園的地鐵槍擊；如今誰都有可能成為下一個受害者。

儘管案件沒有造成大規模死傷，但無差別的攻擊，在尤其是紐約市今年2月才正式實施新版本的「地鐵安全計畫」(The Subway Safety Plan)下，重罪現象未減反升。

市長亞當斯(Eric Adams)起初提出以地鐵為加強範圍的治安預警系統，除了加強各地鐵的見警率和警力布署之外，特別針對在地鐵遊蕩的遊民 ，派出警察和社工主動向這些滯留在地鐵站 內或車廂中的無家者「提供協助」，以此強化地鐵的社會安全網。

在各地鐵系統與車站已經擴大見警率和反應效能的情況下，成效仍不如預期；而大都會運輸署(MTA)在看到此點後，又將矛頭指向了遏制逃票，稱嚴打逃票可以阻止犯罪分子進入捷運系統；但如何阻止？同樣沒有給出具體計畫。

就連MTA主席利博(Janno Lieber)也承認，這又要花費大把納稅人的錢，又沒有快速的解決方法。與此同時，警員的執勤態度也在一系列的「未見效果」下，成為了眾矢之的，認為他們在執勤時「專心致志玩手機」的態度，是造成「打擊犯罪無用功」的罪魁禍首。

逃票、遊民、執法懈怠，是紐約市在治安中並存的癥結；其實市府的做法在方向上是正確的，但只有透過提升民眾的「安定感」，彼此之間建立互信，進而降低邊緣份子們融入社會的門檻，才有降低犯罪率的可能。