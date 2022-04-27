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殉職消防員克萊因29日葬禮 親友緬懷英雄

記者胡聲橋／紐約報導
殉職消防員克萊因的葬禮，訂於29日在皇后區一個教堂舉行。(市消防局提供)
殉職消防員克萊因的葬禮，訂於29日在皇后區一個教堂舉行。(市消防局提供)

在撲救布碌崙(布魯克林)一場住宅大火中殉職的消防員克萊因(Timothy Klein)的葬禮，將於29日(周五)在皇后區舉行。克萊因24日被坍塌的屋頂困在大火中，不幸犧牲，他是紐約市今年第二位殉職的消防員；他的親朋好友共同懷念這位逝去的英雄；消防局還在調查這場大火的起因。

克萊因的葬禮訂於周五上午11時在皇后區Belle Harbor的聖方濟各·沙雷氏教堂(St. Francis de Sales Church)舉行；位於布碌崙N大道的McManus殯儀館，將於28日下午2時至4時，晚上7時到9時為克萊因舉行兩次追思活動。

從25日開始，市政府和市消防局都為殉職的克萊因降半旗致哀；克萊因的遺體從布碌崙的布魯克戴爾醫院(Brookdale Hospital)被護送到殯儀館，一路上，市民對這位逝去的英雄表達敬意和哀悼。

31歲的克萊因，來自一個消防員家庭，他的父親和幾位親戚都是消防員；同為消防員的堂兄基斯(Keith Klein)說，生長在消防員家庭的克萊因知道面臨的風險；我們失去他不是因為缺乏訓練和準備，克萊因是一流的消防員；有時候，消防員的命運是由火災的環境決定的。

福蒂(Suellen Foti)是克萊因小學一年級的老師，他說克萊因小時候是一個快樂的好孩子，他在學校的表現很好，他想和所有人都相處得好，有他在身邊總是一件高興的事情。福蒂說，在一次活動中，學校邀請消防員來講安全知識，克萊因顯得很興奮，也許從那時起，他就想當消防員了。聽到克萊因去世的消息，福蒂說，她的心都碎了。

消防局現在正使用無人機收集證據，尋找大火的起因；有消息稱，大火是從住宅的一樓燒起來的。

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