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民主黨州長參選人蘇奧齊會華裔選民 承諾打擊犯罪

記者顏潔恩、張心╱紐約報導
美國浙江溫州工商總會23日舉辦「蘇奧齊競選紐約州州長籌款晚會」。(記者張心╱攝影)
美國浙江溫州工商總會23日舉辦「蘇奧齊競選紐約州州長籌款晚會」。(記者張心╱攝影)

民主黨州長參選人、國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)23日，分別到史泰登島和皇后區法拉盛與選民會面，講述參選的原因和政綱；蘇奧齊自稱是「具有常識的民主黨人」，多年來以選民利益為主，當選將專注打擊犯罪、降低稅率、改善教育等問題。

蘇奧齊與競選搭檔、副州長參選人雷娜(Diana Reyna)到史島的餐廳與選民會面，具有專業會計師以及律師資格執照的蘇奧齊，表示自己從政及領導經驗資深，曾擔任長島Glen Cove小鎮市長、納蘇郡(Nassau County)郡長、五年多前也成功當選國會眾議員。

他以「具有常識的民主黨人，不左也不右」自居，通過不少維護選民利益的法案，發揮民選官員應有的正確態度，且厭倦兩黨之間長期以來的政治鬥爭。

蘇奧齊在美國浙江溫州工商總會舉辦的籌款晚會中表示，自己最關注的議題為公共安全，確保民眾生活的平安是政府的第一要務，「我會參與打擊犯罪現象，帶給居民安全安心的生活。」

此外，蘇奧齊還提到紐約州的稅收為全美國最高，應該要求國會廢除州所得稅、地稅、銷售稅(SALT)抵扣上限，減輕中產階級的負擔。

第三，蘇奧齊提到自己將著力改善教育，使學校水平統一提升，「太多孩子因為沒有辦法在學校有所得而落後，成為了許多社會問題的主因，比如雷克島監獄的罪犯，多數都有學習障礙，養成了酗酒、吸毒等問題，政府不應該把錢花在養罪犯，而是要改善教育從源頭解決問題。」

蘇奧齊透露，自己也是移民後代，非常尊重亞裔民眾，敬佩亞裔社區認真工作的精神，並感謝華裔社區對自己的支持。

民主黨州長參選人、國會眾議員蘇奧齊(右二)、副州長參選人雷娜(中)與選民會面。(...
民主黨州長參選人、國會眾議員蘇奧齊(右二)、副州長參選人雷娜(中)與選民會面。(記者顏潔恩╱攝影)
蘇奧齊表示若當選將專注打擊犯罪、降低稅率、改善教育問題。(記者張心╱攝影)
蘇奧齊表示若當選將專注打擊犯罪、降低稅率、改善教育問題。(記者張心╱攝影)

民主黨 教育 亞裔

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