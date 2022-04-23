華康會發檢測盒、蔬果 助選民登記

華康會社區服務日派送新鮮蔬果、新冠檢測盒。(記者胡聲橋/攝影)

華人健康協會(華康會)近日舉辦社區服務日活動，與國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)辦公室合作，在布碌崙 (布魯克林)班森賀派送新鮮蔬果和新冠檢測 盒。華康會還在現場幫助周邊居民進行選民登記 。華康會這次活動共惠及數百名各族裔民眾。

華康會此次分發的食物包括1500磅葡萄、1800磅香蕉和2000磅馬鈴薯、2000磅的果汁和一些罐頭食品；該會會會長陳麗娜表示，上午開始的活動到中午12時半，蔬果就已經派發完畢，約有500位民眾到場參加。

另外，具有高度傳播性的BA.2新冠亞變種毒株迅速成為紐約的主要毒株，陽性率也再次上升，為了幫助民眾防範新冠病毒，瑪麗奧布碌崙辦事處主任溫莎(Laurie Windsor)、譚杜喜辦公室代表Basil Capetanakis則為社區帶來了超過150個新冠檢測盒免費派發，希望社區居民加強檢測，更好保護自己。

華康會多年來不僅鼓勵並幫助自己的會員進行選民登記和投票，而且還藉助各種活動，為民眾登記選民；華康會在此次活動上，共為近20人做了選民登記。今年中期選舉的初選日是6月28日(周二)，希望參加初選的選民則需在6月3日(周五)前完成選民登記。