布碌崙班森賀86街 華男被警車撞倒

急救人員正在搶救被警車撞倒的華男。(陳麗娜提供)

布碌崙班森賀日前發生警車在街頭撞倒一名華裔 男子、致這名男子受傷的意外；傷者一度昏迷，依靠急救人員以心肺復甦術(CPR)搶救才甦醒，送醫後脫離生命危險。

19日下午約3時20分，一名華裔男子在貝31街(Bay 31 Street)和貝32街(Bay 31 Street)之間橫穿86街，被一輛從西北往東南行駛的有明確標誌的警車撞倒；受害者是一名華裔男性，60歲。

86街的那一路段是非常熱鬧的商業區，平日人來人往，有眾多華人商鋪；地鐵 高架路下的86街，交通比較擁擠，因此也經常可以看到有人橫穿馬路，不走人行橫道。

目擊者稱，這名男子當時在甌江超市買了食物，正穿過86街到馬路另一邊去，不慎被一輛警車撞倒。倒地後，這名男子陷入昏迷，經過急救人員以CPR搶救，這名男子才甦醒過來，隨後被送往信義會醫院(Lutheran Hospital)救治，截至20日傷情穩定。

警方表示，事故發生時，出事警車正趕往現場處理一宗搶劫案，而且警察 的警燈和警笛都是開著的。不過，有目擊者稱，事發時他們沒有聽到警笛聲，而且發生事故時，警車處於越黃線逆行的位置。