8華人招募無證華女賣淫案 聯邦法院出庭

紐約聯邦當局破獲一個以華人為主的性販賣團伙。(歐新社)

多名皇后區華人 因涉嫌招募無證華人女性賣淫、對她們施暴或教唆施暴，日前被捕並被控詐騙、性販賣、搶劫和暴力攻擊等罪名，19日在聯邦東區聯邦法庭出庭，約十名親友出席旁聽；法官指出，該案案情複雜、還處於早期審理階段，因而提前進行第二次聽證，當日未有重要進展，下次出庭時間為7月13日。

根據檢方文件，九名被告分別為報住在皇后區32歲的陳思陽、24歲的陳思宇、26歲的姜波、29歲的徐榮榮、28歲的嚴家潤、24歲的唐澤榮、41歲的克裡(Carlos Cury)，以及報住在德州 達拉斯市23歲的宋美珍與23歲的于基龍；宋美珍、于基龍正押送前往紐約的路上。

19日下午4時左右開庭，男嫌身穿淺綠色囚服、女嫌則身穿深藍色囚服，六男一女戴著口罩及手銬進入法院，除克裡之外，其他人配戴入耳式翻譯機取得中文翻譯服務，他們全程冷靜，偶爾低聲與各自的律師溝通。

當日約有十名華人到場旁聽，其中較多是年輕男女，一名華婦在聽證過程中望著被告席不停流淚，身旁的人也不時拍其後背，予以安慰。

法官Eric Vitaliano表示，由於此次被告人數較多，而且案情複雜，所以第二次的開審提前定在當日，而不是法定的過堂30天以後；當日案件未有諸多進展，與律師達成共識後，法官將下次出庭定在7月13日。