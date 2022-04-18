初選選票剔除本傑明 民主黨面臨選擇

紐約州民主黨人需要費神進行一番操作，才能把涉貪腐辭職的副州長本傑明從初選選票上剔除。(美聯社)

本傑明(Brian Benjamin)涉嫌貪腐被捕和突然辭職後，已正式離任副州長之職，但如何讓他的名字不會自動被列在6月民主黨 初選的選票上，民主黨人仍需進行一番法律操作。

根據紐約州選舉法的規定，把本傑明從選票上剔除只有三條途徑：提名 他出任其他職務、搬到其他州以及在選票印出前死亡。

民主黨人面臨時間緊迫和選舉法限制的壓力，因為選票必須在6月28日初選日的前45天印出，因此之前就必須取消本傑明的參選資格。

選舉專家認為，本傑明本人對被從選票上剔除無能為力，他已經在上面，無論是接受還是拒絕都來不及了，因為他被捕前已接受了副州長的黨內提名，因此再將他剔除的選項很有限；本人雖然可出於各種原因拒絕接受，但他拒絕的窗口期已過。

本傑明可拒絕的另一途徑是被提名另一個職務，例如法官，但他不是律師，因此這一選項無從考慮。

失去資格也是一種可能性，如他搬離紐約州，這一選項最簡便，但需本人配合。本傑明住在曼哈頓哈林區，他搬家需向州選舉委員會報備；但搬家也不現實，聯邦政府可能不會讓他在定罪前搬家；本傑明保釋後，聯邦法官限制他只能在紐約市和附近地區活動，還可到喬治亞和維吉尼亞州的部分地區，因為兩地有他的親人，或許他可將家庭住址改為上述兩地，即可失去初選資格。

霍楚 州長日前表示：「受限於過時的的法律，只有搬家、死亡和其他提名三種選擇，搬家或許可選，但我掌控不了。」

還有一種可能是法院裁決。紐約新畫定的國會和州議會選區是與法院系統一致，由於共和黨控告民主黨為謀私利而操縱選區重畫，如果法院下令推遲初選，以對選區做出修改，州議會就將重新決定初選程序。不過這種可能性在全州選舉中是否適用尚不清楚，但民主黨人如果有了剔除本傑明的計畫，就絕不會同意走司法程序。

民主黨州委員會主席賈可布(Jay Jacobs)說：「本傑明及其家人必須面對嚴重指控，我們民主黨則必須要繼續推進霍楚州長的事業。」

共和黨州委員會主席朗沃斯(Nick Langworthy)諷刺說：「霍楚數日前還宣布對本傑明充滿信心，顯示她沒有擔任州長的判斷力和道德水平。」