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州眾議員參選人李榮恩 訪潮州同鄉會、三江公所

記者和釗宇╱紐約報導
州眾議會第65選區州眾議員參選人李榮恩17日拜訪三江公所。（黃元苓╱攝影）
州眾議會第65選區州眾議員參選人李榮恩17日拜訪三江公所。（黃元苓╱攝影）

第65選區州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)分別在16日、17日到曼哈頓華埠拜訪美國紐約潮州同鄉會╱美東潮商總會和美東紐約三江慈善公所；李榮恩感謝社區的支持，並表示將支持華埠小商業者、保障社區安全，並繼續反對華埠監獄建案。

李榮恩在潮州同鄉會說，她的華裔婆婆就是潮州人，在馬來西亞長大，「潮州人在東南亞的歷史和移民美國的歷史，就是我丈夫的家族史，這是一段克服巨大困難、追尋美國夢的故事；我期待和潮州同鄉會及美東潮商總會合作，支持華埠的小商業者，保證社區安全。」

潮州同鄉會會長、美東潮商總會執行主席李漢強感謝李榮恩來訪，「我知道潮州社區支持她，是因為她代表著我們的價值，也了解華埠遇到的問題，並致力於保證社區安全、支援小商業的興旺發展。」

李榮恩此前在反對華埠監獄開工示威中被捕，她在拜訪三江公所時表示，前紐約市長郭德華(Ed Koch)就是欺負華人不投票不發聲，才敢於在華埠建監獄，所以華人必須提高投票率；她表示，「三江公所成員明白亞裔在政府代表權的價值，而且在現在這個階段，增加華埠在政府的代表權很重要。」

三江公所代主席包榮鋼說，亞裔有相同的價值觀，李榮恩關心社區安全、教育問題，反對新建監獄和遊民所，「這些都是華埠最關注的問題，如果華埠不安全，就會影響發展；李榮恩之前因為反對監獄而被捕，真誠為華人發聲，很觸動我，所以我們會鼎力支持她參選。」

州眾議會第65選區州眾議員參選人李榮恩16日拜訪潮州同鄉會。（李榮恩提供）
州眾議會第65選區州眾議員參選人李榮恩16日拜訪潮州同鄉會。（李榮恩提供）

華埠 監獄 華人

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