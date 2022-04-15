預算案對亞裔、移民不公 華策會：十分失望

何永康表示對甫通過的州預算案內容感到「十分失望」。(記者顏嘉瑩/攝影)

州府日前通過2023財年的2200億元預算 ，不過華人策劃協會(華策會)14日在曼哈頓華埠舉行記者會，對預算案內容表示「十分失望」，認為儘管對關鍵項目投放小額撥款，但整體上錯失了為亞裔 、有色人種社區、移民和低收入戶提供在新冠疫情 後公平經濟復甦的機會，以及深入和變革性的投資。

華策會總裁及首席執行官何永康表示，在紐約州內財政狀況更加穩定的一年，社區期待的是州府投資全民幼兒服務、終結家庭護理危機、提高工資並提供失業者就業支持，以及擴大醫療保險範圍等，而非將預算花在小地方上。

他表示，雖然華策會很開心看到預算案中對關鍵項目的撥款，例如針對人類服務工作者的生活費用調整(cost-of-living adjustment, COLA)、增加亞太裔平等基金(AAPI Equity Fund)等，但對社區來說，預算案仍不完全到位。

何永康說，華策會服務對象約有12萬5000多人，受到疫情影響，約有70%的人失去工作或收入，像是華策會等社區組織在面對不斷增長的需求，卻只拿到愈來愈少的資金；他稱，過去華策會一直積極呼籲州府通過並全額資助家庭護理公平薪酬法案(Fair Pay for Home Care)，確保家庭護理人員能獲得維持基本生活薪資，同時爭取全民健保(Coverage for All)等，要求預算可滿足社區最迫切需求，同時也要優先照顧到弱勢族群的需求。

何永康對四項州府預算表示讚賞，其中包括對亞太裔平等預算案投入2000萬元的關鍵資金，較上一個財年增加一倍，能夠解決激增的仇恨亞裔犯罪，並撫平疫情對亞太裔社區的創傷，解決社區長期資金不足的問題。

不過他也提出其他五項未達到社區要求的預算案，例如「被排除工人基金」(Excluded Workers Fund)項目未獲得補助，導致受到疫情影響的無證客無法獲得失業補助等救濟；家庭護理人員未獲得基本薪資的150%的調漲，反而是在未來兩年共漲每小時三元薪資；預算延長了產後醫療補助時間至12個月，且取消65歲及以上人群獲得醫療補助的公民身分要求，但仍缺乏全民健保等。

何永康表示，目前華策會正在與其他組織團體繼續與倡導者、州層級官員表達對預算案的不滿，希望能獲得改善；未來也將與市府和市議會溝通，為社區爭取更多福利。